"No son culpables": el duro reclamo a la Justicia de la madre de Jimena Salas

El juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros, tomó un giro inesperado cuando la madre de la víctima, Cristina García, pidió la liberación de los hermanos Saavedra y cuestionó duramente la investigación. “Quiero que dejen libres a los hermanos Saavedra. No creo que sean culpables, esto se trata de algo más extraño. No se puede juzgar a un muerto”, expresó en referencia a Javier Saavedra, hallado sin vida en la Alcaidía antes de iniciarse el debate oral.

Según consignó el sitio Informate Salta, visiblemente conmovida, García declaró por primera vez en el marco del juicio y remarcó que el proceso no dará las respuestas que la familia espera desde hace más de ocho años. “El único problema es que vamos a seguir sin saber quién mató a Jimena. Siempre volvemos al principio”, lamentó.

La mujer también rechazó la hipótesis del robo como móvil del crimen. “Nadie entra a robar y mata a alguien de más de 30 puñaladas”, afirmó, dejando en claro que el caso encierra “más interrogantes que certezas”.

En sus declaraciones, García sostuvo que su hija fue víctima de un femicidio que aún no encuentra responsables y reiteró su falta de confianza en el sistema judicial. “La justicia no existe. Mi hija está muerta y nadie la va a volver a ver vivir”, expresó entre lágrimas.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio Público Fiscal en su cuenta oficial de X, la audiencia de este jueves incluyó también el testimonio de efectivos policiales que intervinieron en Vaqueros el 27 de enero de 2017, día del crimen, y de la hermana de la entonces pareja de Salas. El proceso continuará con más declaraciones en los próximos días, mientras la familia de la víctima reclama certezas en una causa marcada por la incertidumbre.

