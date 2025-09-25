El sábado 4 de octubre estará disponible en cajero el sueldo de septiembre. El cumplimiento en fecha con el pago de sueldos y la inversión en recursos laborales es un pilar de esta gestión.
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".Salta25/09/2025Agustina Tolaba
La desarticulación de una red que captaba menores de un colegio secundario en Salta para explotación sexual volvió a encender las alarmas en el Norte. Según la investigación judicial, los acusados pagaban entre 60 y 200 mil pesos por abusar sexualmente de las víctimas, con tarifas más altas cuando se trataba de adolescentes vírgenes.
Por Aries, Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, señaló que la cobertura mediática del hecho fue mínima en los medios nacionales, a diferencia de otros casos de femicidio que sí recibieron atención inmediata. “En Salta hubo repercusión de parte de los medios de comunicación, pero en Buenos Aires les chupó un huevo”, criticó.
Soria advirtió que no se trataba de un supuesto “servicio” de prostitución, sino de violaciones sistemáticas de menores. “No había clientes, eran violadores que pagaban por violar menores de edad”, subrayó.
La referente enfatizó la necesidad de enfocar la atención en los responsables del abuso, más allá de la vida o la apariencia de las víctimas, recordando casos recientes como los de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), halladas asesinadas y descuartizadas en Florencio Varela. “Inmediatamente indagan en que hacía, a que se dedicaba ¿A dónde está el foco realmente puesto? ¿Quiénes pagaban por violar? Nadie lo investiga como debería”, lamentó Soria.
Soria destacó que, ante la sensibilidad del caso, el procedimiento fue derivado a personal de la justicia federal y de fuerzas especiales: “Estas cuestiones que no deberían existir, pero existen, se manejan directamente con el doctor Villalba, una eminencia en investigaciones de trata y tráfico de personas a nivel nacional, y con otra policía especializada. Creo que es lo más acertado, para evitar filtraciones que puedan entorpecer la investigación”.
La actividad incluirá información sobre la donación de médula ósea y la inscripción de potenciales donantes.
“La salud mental de los salteños no puede quedar librada a la incertidumbre”, advirtió el Colegio de Psicólogos
La presidenta de la entidad, Gisela Pedersen, cuestionó al IPS por la falta de previsibilidad en los pagos y alertó sobre el impacto en la atención de los afiliados, especialmente en el interior de la provincia.
Psicólogos en alerta por demoras en los pagos del IPS: “Lo de siempre”
La presidenta del Colegio de Psicólogos, Gisela Pedersen, denunció que la obra social provincial volvió a retrasar los honorarios a casi mil prestadores.
“Los plazos ya se vencieron”: preocupa la postergación en la elección del Defensor del Pueblo
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proceso se encuentra en suspenso pese a los cronogramas establecidos. "Se empieza a desvirtuar la institución" sostuvo.
Incendio en el microcentro: un hombre sufrió graves quemaduras
El siniestro ocurrió en una casa de calle Gorriti al 800 y obligó a la intervención de bomberos, personal de Emergencias y vecinos. La víctima fue rescatada con quemaduras y trasladada al hospital.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de TartagalSalta24/09/2025
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.