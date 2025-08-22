Finanzas, no economía: Dib Ashur alertó por endeudamiento y pérdida de industria nacional

El ministro Dib Ashur sostuvo que el Gobierno nacional prioriza las finanzas por sobre la producción y advirtió sobre los riesgos de desindustrialización.

Cara a Cara22/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Roberto Dib Ashur en Cara a Cara 2025 (1)

En su análisis sobre el rumbo económico del país, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, afirmó en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña que el Gobierno nacional sostiene un modelo basado en la especulación financiera.

“El proyecto que tienen es sacarse el riesgo y endeudar más a la Argentina. Este gobierno es finanzas, no economía. La economía también es desarrollo, empleo, producción e industria”, afirmó.

Roberto Dib Ashur en Cara a Cara 2025 (2)“Inestable”, Dib Ashur advirtió sobre el rumbo de la economía y el 'espera y verás' del mercado

Dib Ashur subrayó que ningún país es sólido sin generar sus propios bienes y servicios. “Lo que queda es la parte primaria, mientras se importa desde China o Taiwán. Eso significa menos industria y menos pymes en el país, con caída del poder adquisitivo y riesgo de implosión del sistema”, advirtió.

El ministro marcó la diferencia con la política económica de Estados Unidos. “Ellos cuidan su industria local contra las importaciones. Al revés que nosotros, que achicamos el Estado y aumentamos deuda”, comparó.

Roberto Dib Ashur en Cara a Cara 2025Dib Ashur: “Nación debe $300 mil millones a Salta”

En cuanto a Salta, resaltó el orden de las cuentas provinciales. “Hace cinco años y siete meses mantenemos equilibrio fiscal, pero no creemos en un ajuste ortodoxo que reduzca el Estado sin mirar el impacto social y productivo”, concluyó el ministro Dib Ashur.

