“Inestable”, Dib Ashur advirtió sobre el rumbo de la economía y el 'espera y verás' del mercado

En el programa Cara a Cara, conducido por Mario Ernesto Peña, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, advirtió que la situación fiscal y financiera de la Nación es crítica y tiene un fuerte impacto en la economía real.

“La Nación no tiene superávit, dio déficit el mes pasado. Lo que intentó renovar fueron 15 billones de pesos, que equivalen a cinco presupuestos anuales de Salta. El mercado no convalidó esa deuda”, explicó.

Frente a esa situación, el Gobierno nacional aumentó encajes a los bancos y subió la tasa de interés. “La tasa pasó al 70%. Con una inflación proyectada del 24% o 26%, no cierra. El consumidor se vuelca a tasas del 70 y deja de consumir, las cuotas de tarjeta se encarecen y los inversores postergan proyectos. Eso plancha la economía real”, subrayó.

Dib Ashur comparó los intereses que paga la Nación con el gasto social. “Los intereses equivalen a tres sumas completas de jubilaciones. Se financian a costa de hospitales, rutas y programas sociales”, remarcó.

Sobre el futuro, fue categórico: “La economía está inestable. El mercado dice ‘wait and see’ (espera y verás), porque la expectativa depende de las elecciones y de la posibilidad de endeudarse afuera”.