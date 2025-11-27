Quiso alcanzarle agua a su esposo por el calor, cayó del techo y murió

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: es acusado de robar US$700.000 a Gonzalo MontielSociedad27/11/2025
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.Sociedad27/11/2025
Un trágico hecho ocurrió en el barrio de Tolosa, en la ciudad de La Plata, con la repentina muerte de una mujer. Sandra Analía Alzueta, de 54 años, perdió la vida tras caer desde el techo de un galpón ubicado sobre Avenida 520 entre 6 y 7.
Los hechos se produjeron durante este martes, cuando un llamado al 911 alertó sobre la emergencia y movilizó a personal policial que, al llegar, se topó con una escena marcada por la conmoción.
Según la reconstrucción de los hechos, Pedro Akimenco, esposo de la víctima, explicó ante las autoridades que estaba pintando y reparando el techo del galpón cuando su pareja subió para alcanzarle agua, intentando aliviar el intenso calor.
El personal del SAME confirmó el deceso de la mujer al llegar al lugar, generando conmoción en el barrio de Tolosa
Sin previo aviso, Alzueta posó el pie sobre una chapa de fibra fácil, un material plástico y transparente cuyas condiciones, por momentos, pasan inadvertidas. El material cedió y la mujer cayó unos seis metros hasta el suelo del galpón.
El personal de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) fue alertado de inmediato y se dirigió con urgencia al galpón. Allí, encontraron a la víctima inconsciente, en posición decúbito dorsal. Fue en ese instante que el personal médico confirmó el deceso, ante la mirada atónita de quienes se encontraban en el lugar.
Cerca del sitio del accidente se encuentra la casa de la víctima, donde vivía junto a su esposo. Se dedicaba a las tareas del hogar.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo Petic Bosnic, quien impartió las instrucciones de rigor para preservar el lugar y comenzar con las pruebas periciales. Las diligencias abarcaron desde la recolección de testimonios hasta la reconstrucción exacta de la secuencia que derivó en la caída.
Con información de Infobae
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.
En la última Sesión Ordinaria de 2025, el Concejo Deliberante de Salta aprobó tres Proyectos de Ordenanza para la asignación de nombres a sectores de la ciudad.
Una periodista de 33 años identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, falleció trágicamente al caer 25 metros al vacío en la zona de acantilados de Barrancas de Los Lobos.
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Salta llamó a sus asociados a elegir nuevas autoridades el 17 de diciembre de 2025. Las listas deberán presentarse antes del 28 de noviembre.
La dermatóloga Luisa Ruiz Morales remarcó la importancia de aplicar correctamente el protector, elegir la presentación adecuada según el tipo de piel y reforzar los cuidados durante las horas de mayor radiación. “El protector solar se lo debe aplicar no cuando se sale al sol, sino mientras haya luz de sol”, indicó.
Los vecinos que deseen participar podrán inscribirse hasta el 3 de diciembre. La recepción de los mismos, será el lunes 15 en el CCM y la entrega de premios el viernes 19.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.