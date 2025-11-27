Quiso alcanzarle agua a su esposo por el calor, cayó del techo y murió

Un trágico hecho ocurrió en el barrio de Tolosa, en la ciudad de La Plata, con la repentina muerte de una mujer. Sandra Analía Alzueta, de 54 años, perdió la vida tras caer desde el techo de un galpón ubicado sobre Avenida 520 entre 6 y 7.

Los hechos se produjeron durante este martes, cuando un llamado al 911 alertó sobre la emergencia y movilizó a personal policial que, al llegar, se topó con una escena marcada por la conmoción.

Según la reconstrucción de los hechos, Pedro Akimenco, esposo de la víctima, explicó ante las autoridades que estaba pintando y reparando el techo del galpón cuando su pareja subió para alcanzarle agua, intentando aliviar el intenso calor.

El personal del SAME confirmó el deceso de la mujer al llegar al lugar, generando conmoción en el barrio de Tolosa

Sin previo aviso, Alzueta posó el pie sobre una chapa de fibra fácil, un material plástico y transparente cuyas condiciones, por momentos, pasan inadvertidas. El material cedió y la mujer cayó unos seis metros hasta el suelo del galpón.

El personal de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) fue alertado de inmediato y se dirigió con urgencia al galpón. Allí, encontraron a la víctima inconsciente, en posición decúbito dorsal. Fue en ese instante que el personal médico confirmó el deceso, ante la mirada atónita de quienes se encontraban en el lugar.

Cerca del sitio del accidente se encuentra la casa de la víctima, donde vivía junto a su esposo. Se dedicaba a las tareas del hogar.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo Petic Bosnic, quien impartió las instrucciones de rigor para preservar el lugar y comenzar con las pruebas periciales. Las diligencias abarcaron desde la recolección de testimonios hasta la reconstrucción exacta de la secuencia que derivó en la caída.

Con información de Infobae