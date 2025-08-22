Dib Ashur: “Nación debe $300 mil millones a Salta”

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, cuestionó el incumplimiento de la Nación en materia de obras estratégicas y fondos destinados a las provincias.

“El país se dividió funciones: la Nación se tiene que encargar de obras estratégicas, de la defensa, de la seguridad y de una población sana y educada. Las provincias, de conectividad, educación y salud; y los municipios de la cercanía al vecino”, explicó.

Dib Ashur afirmó que la Nación “no está cumpliendo” con responsabilidades como rutas nacionales, trenes, represas, energía y asistencia en situaciones de catástrofe. “Lo que tiene que ser nacional, como las escuelas técnicas o el acompañamiento ante emergencias, no lo está haciendo”, indicó.

El funcionario recordó que las provincias aportan un fondo especial a la Nación para atender emergencias, que luego debe devolverse. “Separamos el 1% de lo coparticipado y lo dejamos en el Tesoro Nacional para catástrofes, pero al terminar el año debe repartirse entre las provincias. Eso no se está cumpliendo”, advirtió.

Finalmente, reveló la deuda acumulada con Salta. “Si sumamos lo que debía hacerse a través de la Nación con los recursos que son nuestros, hablamos de 240 mil millones de pesos el año pasado, que hoy equivalen a $300 mil millones”, completó el ministro.