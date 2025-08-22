Dib Ashur: “Nación debe $300 mil millones a Salta”

Finanzas, no economía: Dib Ashur alertó por endeudamiento y pérdida de industria nacional
El ministro Dib Ashur sostuvo que el Gobierno nacional prioriza las finanzas por sobre la producción y advirtió sobre los riesgos de desindustrialización.
El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, señaló en Cara a Cara que la Nación dejó de cumplir con obras y transferencias que son su responsabilidad.Cara a Cara22/08/2025Ivana Chañi
En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, cuestionó el incumplimiento de la Nación en materia de obras estratégicas y fondos destinados a las provincias.
“El país se dividió funciones: la Nación se tiene que encargar de obras estratégicas, de la defensa, de la seguridad y de una población sana y educada. Las provincias, de conectividad, educación y salud; y los municipios de la cercanía al vecino”, explicó.
Dib Ashur afirmó que la Nación “no está cumpliendo” con responsabilidades como rutas nacionales, trenes, represas, energía y asistencia en situaciones de catástrofe. “Lo que tiene que ser nacional, como las escuelas técnicas o el acompañamiento ante emergencias, no lo está haciendo”, indicó.
El funcionario recordó que las provincias aportan un fondo especial a la Nación para atender emergencias, que luego debe devolverse. “Separamos el 1% de lo coparticipado y lo dejamos en el Tesoro Nacional para catástrofes, pero al terminar el año debe repartirse entre las provincias. Eso no se está cumpliendo”, advirtió.
Finalmente, reveló la deuda acumulada con Salta. “Si sumamos lo que debía hacerse a través de la Nación con los recursos que son nuestros, hablamos de 240 mil millones de pesos el año pasado, que hoy equivalen a $300 mil millones”, completó el ministro.
El ministro Dib Ashur sostuvo que el Gobierno nacional prioriza las finanzas por sobre la producción y advirtió sobre los riesgos de desindustrialización.
El ministro de Economía de Salta sostuvo que la Nación recurre a deuda de corto plazo con tasas insostenibles que afectan al consumo y la inversión.
La economía argentina tuvo ciclos de crecimiento interrumpidos por recesiones, con pocos períodos de crecimiento sostenido. Actualmente, el país enfrenta una recesión con datos de caída con el antecedente de un 2024 muy malo.
El dirigente justicialista aseguró que el actual candidato a senador nacional reúne las condiciones para enfrentar al oficialismo libertario y advirtió que otros sectores del PJ “son funcionales al mileísmo”.
El dirigente justicialista sostuvo que, tras Malvinas, el país quedó sometido al sistema anglosajón y cuestionó a los gobiernos por no reformar la educación para fortalecer la identidad nacional.
El precandidato a la Cámara Alta nacional insistió en que Fuerza Patria debe priorizar un proyecto con volumen político y propuestas claras para Salta.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.