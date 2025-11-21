El IMAC negó haber sobrefacturado al IPS y Saavedra aclaró su vínculo con Juan Carlos Romero

El presidente del directorio del IMAC, Fernando Saavedra, aseguró que el conflicto que se desató entre la institución médica y el Gobierno provincial tuvo un componente político “instalado desde adentro del propio Gobierno”. Lo expresó en diálogo con Mario Ernesto Peña durante su visita al programa Cara a Cara.

Saavedra relató que la tensión comenzó cuando IMAC decidió cortar temporalmente los servicios al IPS debido a la imposibilidad de aceptar la propuesta oficial de pago mediante cheques diferidos hasta junio, por el volumen de la deuda acumulada.

“Lamentablemente no podíamos recibir cheques diferidos; si el IPS no tenía fondos, estábamos obligados a cortar”, explicó. Una semana después, las prestaciones se retomaron “por una cuestión humanitaria”, ante la demanda de pacientes.

El médico sostuvo que, tras esa decisión, personas cercanas al Gobierno le transmitieron que el gobernador interpretó la medida como un gesto político en plena época preelectoral.

“Nos dijeron que lo tomó como un acto de campaña. Eso salió de gente del mismo Gobierno”, afirmó.

“No somos candidatos, no pertenecemos a ningún partido, nunca participamos en política. Nos llamó la atención que desde adentro del Gobierno surgieran esas sospechas”, enfatizó.

También desmintió versiones que circularon en medios sobre un supuesto interés del IMAC por “quedarse con el IPS”, algo que calificó como “inviable y totalmente falso”.

En el terreno político, el presidente del IMAC también se refirió a su vínculo de larga data con el exgobernador y senador nacional Juan Carlos Romero, relación que –según señaló– algunos utilizaron para alimentar sospechas.

“Llevo 30 años de relación, pero nunca participé en actos ni en estructuras políticas”, aclaró.

Saavedra insistió en que el conflicto no tuvo motivaciones electorales y, lamentablemente, desde el Gobierno se generó esa lectura que, según dijo, es equivocada.

Respecto a la denuncia por sobrefacturación al IPS, Saavedra fue categórico: "Un paciente deja huella: historia clínica, medicamentos administrados, familia presente, auditoría del IPS. No se puede inventar un internado”, explicó. Así las cosas, aclaró que el IMAC "nunca factura por cuenta y orden de los médicos".