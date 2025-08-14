El Gobernador aseguró que esta visión de los gobiernos nacionales no comprende las realidades y necesidades provinciales que son "distintas a las que rodean al obelisco". Por eso convocó a intendentes y legisladores a unirse por Salta, más allá de las ideologías políticas.
Acueducto La Calderilla: tiene un 80% de avance la obra que abandonó Nación
Tras la paralización en 2024, Aguas del Norte ejecuta la última etapa del proyecto que garantizará agua a mil personas y proyecta cobertura futura.Salta14/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, aseguró que la obra del nuevo acueducto La Calderilla se encuentra en un 78% de ejecución y resaltó su importancia estratégica para garantizar el suministro de agua en la provincia a largo plazo.
“Hoy, cuando esté terminado, son 1.000 personas las que se van a beneficiar ahora. Pero la proyección es beneficiar muchísima gente más en el futuro. Lo bueno es hacer las cosas pensando en lo que va a pasar mañana, no solo en soluciones provisorias”, afirmó Jarsún.
El acueducto, inicialmente financiado y licitado por Nación, fue abandonado en 2024 cuando llevaba aproximadamente un 20% de avance. El Ministerio de Infraestructura de la provincia retomó la obra y actualmente se ejecuta la última parte de los 4.400 metros de cañería pendientes. Según Jarsún, este proceso implicó resolver la recisión del contrato con la empresa anterior y garantizar la financiación para continuar los trabajos.
“Era muy complicado, porque cada vez que se rescinde una obra interviene la parte legal y luego hay que conseguir los fondos de vuelta. Hoy estamos contentos porque su finalización es inminente y va a beneficiar a mucha gente”, señaló.
Jarsún también destacó otras acciones llevadas a cabo durante su gestión, como la inauguración de un pozo de agua en San Lorenzo, que permitió a más de 3.000 personas contar con suministro continuo, evitando la necesidad de depender de camiones cisterna.
Además, enfatizó la importancia de planificar la infraestructura en paralelo al desarrollo urbano, para evitar problemas futuros. Puso como ejemplo la situación en Las Palmas de Cerrillo, donde viviendas nuevas del IPV se entregaron sin conexiones cloacales, lo que obligó a Aguas del Norte a alquilar camiones de desagote de manera permanente. “Estamos proyectando pronto arrancar con la obra para que tengan la cloaca como corresponde, y esto nos hace más eficientes además de mejorar la vida de la gente”, agregó.
Finalmente, Jarsún resaltó la coordinación con municipios y ministerios provinciales para garantizar soluciones eficientes y sostenibles en toda la provincia, cumpliendo con la directiva del gobernador de brindar infraestructura planificada y de calidad.
Sáenz inauguró la Terminal de Güemes: “Cumplimos en un momento que se cortó todo tipo de ayuda”
El gobernador destacó que la obra fue financiada con recursos provinciales y que se concretó pese a la falta de apoyo nacional: “Cumplimos la palabra empeñada” remarcó.
Cómo funcionará el IPS durante el viernes 15
La atención presencial se reducirá, pero urgencias, consultas online y la descarga de la credencial digital garantizarán la asistencia de los afiliados.
Sáenz inaugura hoy la nueva terminal de Güemes y preside la reunión de gabinete ampliadoSalta14/08/2025
El acto oficial se realizará a partir de las 11:30. Previamente presidirá el gabinete ampliado del que participarán integrantes del Ejecutivo, intendentes y legisladores departamentales.
Pasos fronterizos de Salta y Jujuy: hoy, 14 de agosto
Guía completa de pasos fronterizos habilitados y datos clave. Para quienes planean un viaje al exterior o deben transitar por las fronteras, es crucial contar con información actualizada.
Estado de las rutas en Salta: hoy, 14 de agosto
Informe completo del estado de las rutas nacionales y provinciales. Se advierte a los conductores que algunos tramos tienen restricciones debido a trabajos de mantenimiento.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Los precios al consumidor aumentaron 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.