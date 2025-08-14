Acueducto La Calderilla: tiene un 80% de avance la obra que abandonó Nación

Por Aries, el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, aseguró que la obra del nuevo acueducto La Calderilla se encuentra en un 78% de ejecución y resaltó su importancia estratégica para garantizar el suministro de agua en la provincia a largo plazo.

“Hoy, cuando esté terminado, son 1.000 personas las que se van a beneficiar ahora. Pero la proyección es beneficiar muchísima gente más en el futuro. Lo bueno es hacer las cosas pensando en lo que va a pasar mañana, no solo en soluciones provisorias”, afirmó Jarsún.

El acueducto, inicialmente financiado y licitado por Nación, fue abandonado en 2024 cuando llevaba aproximadamente un 20% de avance. El Ministerio de Infraestructura de la provincia retomó la obra y actualmente se ejecuta la última parte de los 4.400 metros de cañería pendientes. Según Jarsún, este proceso implicó resolver la recisión del contrato con la empresa anterior y garantizar la financiación para continuar los trabajos.

“Era muy complicado, porque cada vez que se rescinde una obra interviene la parte legal y luego hay que conseguir los fondos de vuelta. Hoy estamos contentos porque su finalización es inminente y va a beneficiar a mucha gente”, señaló.

Jarsún también destacó otras acciones llevadas a cabo durante su gestión, como la inauguración de un pozo de agua en San Lorenzo, que permitió a más de 3.000 personas contar con suministro continuo, evitando la necesidad de depender de camiones cisterna.

Además, enfatizó la importancia de planificar la infraestructura en paralelo al desarrollo urbano, para evitar problemas futuros. Puso como ejemplo la situación en Las Palmas de Cerrillo, donde viviendas nuevas del IPV se entregaron sin conexiones cloacales, lo que obligó a Aguas del Norte a alquilar camiones de desagote de manera permanente. “Estamos proyectando pronto arrancar con la obra para que tengan la cloaca como corresponde, y esto nos hace más eficientes además de mejorar la vida de la gente”, agregó.

Finalmente, Jarsún resaltó la coordinación con municipios y ministerios provinciales para garantizar soluciones eficientes y sostenibles en toda la provincia, cumpliendo con la directiva del gobernador de brindar infraestructura planificada y de calidad.