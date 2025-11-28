Finalizaron las obras en el sector de las escalinatas del Monumento a Güemes

Este viernes, terminaron las obras de acondicionamiento del sector de escalinatas del Monumento al General Güemes.

Los trabajos consistieron principalmente en la colocación de lajas impermeables en todo el sector que comprende el primer descanso entre ambas líneas de escaleras, frente a la avenida Uruguay.

Simultáneamente, se acondicionaron las caminerías para brindar mayor seguridad para quienes hagan uso de las mismas, ya que en algunos tramos había piedras removidas o desniveladas por el propio uso.

Además, se acondicionó el canal pluvial que se encuentra en el interior del predio con el fin de permitir un correcto drenaje del agua de lluvia. Es importante destacar que, se retiró una importante cantidad de basura y residuos que generaban obstrucciones.

Se solicita a la comunidad en general mantener la limpieza y la higiene, y particularmente a quienes celebran el egreso de sus carreras universitarias o terciarias, evitar arrojar pintura, harina, talco y/o huevos.