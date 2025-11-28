Vandalizan otra máquina de recarga de SAETA, esta vez cerca del Concejo Deliberante

Ocurrió en la madrugada de este viernes. Según informaron, la pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total.

Salta28/11/2025

Esta madrugada fue violentada la máquina de recarga de saldo (ATM) que posee SAETA en el acceso al Concejo Deliberante capitalino.

La pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total. Si bien la máquina continuó funcionando, por razones de seguridad, quedará fuera de servicio hasta su reparación.

Este es el segundo episodio de este tipo en pocas semanas, afectando directamente a los usuarios que deberán recurrir a otros puntos de recarga o utilizar los medios virtuales habilitados.

