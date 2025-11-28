Ocurrió en la madrugada de este viernes. Según informaron, la pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total.
Habilitaron Centros de Recursos para la Emergencia Climática en el interior provincial
El objetivo es anticiparse a un evento climático; al planificar previamente la contención por la temporada de lluvias y crecidas para proporcionar recursos a las familias afectadas.Salta28/11/2025
Como parte de la estrategia preventiva para la época de emergencias climáticas, la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social, proveyó los recursos operativos para optimizar la asistencia ante una contingencia; a través del emplazamiento de los Centros de Recursos para la Emergencia Climática (CREC).
Estos puntos se sitúan en lugares estratégicos de la provincia para facilitar las asistencias en territorio ante una emergencia. En primera instancia fueron abastecidos los 6 CREC distribuidos en diversos puntos del departamento Rivadavia. Tres puntos se emplazaron en Santa Victoria Este, dos en Rivadavia Banda Sur y uno en Rivadavia Banda Norte; distribuyendo bidones de agua, Módulos Alimentarios de Emergencia (MAE), junto a frazadas, colchones de una plaza, además de otros elementos que se utilizan durante una emergencia.
Mientras que en los últimos días se concluyó con los operativos de logística y abastecimiento en los seis CREC restantes en otros puntos de la Provincia, como Orán, San Antonio de los Cobres, Iruya, Seclantás (para Luracatao), Tartagal y Nazareno.
De esta forma el Gobierno Provincial a través de la planificación estratégica y de las acciones en territorio de Desarrollo Social al frente del Comité de Emergencia Climática, prevé poder dar una primera respuesta de manera inmediata a la población en casos de contingencias climáticas.
Los elementos previstos están destinados a atender una necesidad, tras la primera contención que brindan los municipios, ya que son los gobiernos locales los que tienen que intervenir en primera instancia a través de los fondos descentralizados para la asistencia por emergencia. Una vez ocurrida esa asistencia, los relevamientos en territorio permiten realizar una ampliación en caso de que la necesidad lo amerite.
Los centros fueron emplazados en Santa Victoria Este, tanto en el pueblo como en la comunidad conocida como El Desemboque, y en Misión La Paz. En Rivadavia Banda Norte y Banda Sur, además de la localidad de La Unión de este último municipio.
Este abastecimiento provisorio está destinado a aquellos sitios en los que el acceso se dificulta tras inclemencias del tiempo, o la distancia desde los centros de acopio resultan un problema para la contención, por su extensión. De esta manera, los CREC permiten acortar los tiempos de asistencia, y posibilitan generar intervenciones más prontas y efectivas.
La implementación de estos dispositivos es producto del análisis interanual que realiza la Dirección General de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social, como el área es la encargada de la administración de los recursos. Para ello, programa el abastecimiento de elementos según las necesidades detectadas en las emergencias del período 2020-2025, para distribuir en los puntos donde se emplazan los CREC. Al tratarse las emergencias de eventos dinámicos, por lo general de diversas índoles, el estudio de intervenciones anteriores por parte del Gobierno permiten proyectar políticas de asistencia clave.
La 39º edición de la competencia se realizará este domingo 30 a partir de las 7. Habrá retenciones y cortes momentáneos en diferentes puntos de la ciudad. Habrá tres modalidades: triatlón, biatlón y trepada al cerro San Bernardo.
Se colocó lajas en el primer descanso, además, se acondicionaron las caminerías y se hizo una limpieza general del canal pluvial que se encuentra dentro del predio. Se solicita a la comunidad en general mantener la higiene.
Las intensas lluvias afectaron tramos claves entre el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes. Los trabajos se mantienen durante toda la jornada.
Servicios públicos y obras sociales lideran los reclamos en la Defensoría
Federico Núñez Burgos informó que la Defensoría del Pueblo recibe cerca de 150 reclamos por semestre, encabezados por problemas con servicios públicos y obras sociales. También se atienden demoras en trámites municipales.
En Salta, uno de cada diez habitantes es jubilado
La abogada previsional Julia Toyos detalló que en Salta hay alrededor de 162 mil jubilados y pensionados, lo que representa el 11,2% de la población.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.
Gobernadores opositores no kirchneristas avanzan en un espacio legislativo conjuntoPolítica27/11/2025
Sáenz recibió en la Casa de Salta, en Buenos Aires, a Jaldo (Tucumán), Jalil (Catamarca) y Figueroa (Neuquén); se esperaba la presencia del santiagueño Zamora y del misionero Passalacqua, que finalmente no asistieron.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
Juran los nuevos senadores, menos la libertaria Villaverde, impugnada por supuestos contactos con el narcoPolítica27/11/2025
Los jefes de bloque acordaron que el tema vuelva a comisión y, por lo tanto, la senadora electa por Río Negro no podrá jurar este viernes.