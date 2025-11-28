El hospital Señor del Milagro llevará adelante el lunes testeos gratuitos de VIH y actividades de concientización y prevención en la Usina Cultural. La jornada se desarrollará de 10 a 13 y contará con la presencia de infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta.
Palomo: “El discurso social pone a la adopción como un trámite imposible y no es así”
El Coordinador de la Secretaría Tutelar consideró que el proyecto aprobado por el Senado provincial ayudará a desmitificar todo lo que circunda a los procesos de adopción.Salta28/11/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el coordinador de la Secretaría Tutelar de la Provincia, Matías Palomo, celebró la media sanción del Senado al proyecto de ley que establece que una porción de la pauta oficial salteña estará destinada a la visibilización del proceso de adopción y, de esta forma, desmitificar las ideas que se han generado en torno a él.
“El objetivo es informar sobre cuáles son los trámites para que una persona pueda inscribirse en el registro y brindar detalles sobre la documentación necesaria; es visibilizar que no es un trámite imposible”, indicó el funcionario.
Añadió que también el plan prevé la difusión de las convocatorias públicas, es decir, poner en conocimiento de la sociedad los llamados concretos para los postulantes para acoger grupos de hermanos, chicos con alguna patología o que superan una franja de edad determinada.
“Claro, siempre salvaguardando los datos de los niños, lo que se difunde es el llamado concreto y la situación general sin puntualizar”, advirtió Palomo, y completó: “El discurso social sigue marcado que adoptar es un trámite imposible y no hay nada más alejado de eso”.
Incorporan escáner corporal, vehículos y más protección para el personal al sistema penitenciarioSalta28/11/2025
Destacaron la incorporación de tecnología para el servicio que se brinda en las cárceles de la provincia. Señaló que con el avance en la modernización de los sistemas se logró reducir un 40% los traslados diarios de internos a organismos judiciales o de salud.
Ocurrió en la madrugada de este viernes. Según informaron, la pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total.
La 39º edición de la competencia se realizará este domingo 30 a partir de las 7. Habrá retenciones y cortes momentáneos en diferentes puntos de la ciudad. Habrá tres modalidades: triatlón, biatlón y trepada al cerro San Bernardo.
Se colocó lajas en el primer descanso, además, se acondicionaron las caminerías y se hizo una limpieza general del canal pluvial que se encuentra dentro del predio. Se solicita a la comunidad en general mantener la higiene.
Habilitaron Centros de Recursos para la Emergencia Climática en el interior provincialSalta28/11/2025
El objetivo es anticiparse a un evento climático; al planificar previamente la contención por la temporada de lluvias y crecidas para proporcionar recursos a las familias afectadas.
Con saco militar
Y acá está el punto: una democracia madura no puede darse el lujo de jugar con equilibrios que costaron décadas, vidas y consensos históricos. No se trata de dramatizar, pero tampoco de banalizar decisiones que tocan fibras sensibles de nuestra identidad democrática.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
Juran los nuevos senadores, menos la libertaria Villaverde, impugnada por supuestos contactos con el narcoPolítica27/11/2025
Los jefes de bloque acordaron que el tema vuelva a comisión y, por lo tanto, la senadora electa por Río Negro no podrá jurar este viernes.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a en Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.