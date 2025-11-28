Palomo: “El discurso social pone a la adopción como un trámite imposible y no es así”

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el coordinador de la Secretaría Tutelar de la Provincia, Matías Palomo, celebró la media sanción del Senado al proyecto de ley que establece que una porción de la pauta oficial salteña estará destinada a la visibilización del proceso de adopción y, de esta forma, desmitificar las ideas que se han generado en torno a él.

“El objetivo es informar sobre cuáles son los trámites para que una persona pueda inscribirse en el registro y brindar detalles sobre la documentación necesaria; es visibilizar que no es un trámite imposible”, indicó el funcionario.

Añadió que también el plan prevé la difusión de las convocatorias públicas, es decir, poner en conocimiento de la sociedad los llamados concretos para los postulantes para acoger grupos de hermanos, chicos con alguna patología o que superan una franja de edad determinada.

“Claro, siempre salvaguardando los datos de los niños, lo que se difunde es el llamado concreto y la situación general sin puntualizar”, advirtió Palomo, y completó: “El discurso social sigue marcado que adoptar es un trámite imposible y no hay nada más alejado de eso”.