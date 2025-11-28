Este domingo se realizará el Triatlón de la Cumbre

Este domingo 30 de noviembre, se desplegará un operativo de tránsito por el 39º Triatlón de la Cumbre, que se llevará a cabo a partir de las 7 horas.

Se espera una gran convocatoria de atletas, ya que hay cerca de 700 inscriptos. Habrá tres modalidades: triatlón, biatlón y trepada al cerro San Bernardo.

La largada se realizará a las 07:00 hs. El recorrido será el siguiente, con cortes y retenciones al paso:

NATACIÓN:

Complejo Carlos Xamena

CICLISMO

Av. Del Líbano – Av. Chile – Pellegrini – Alsina – Av. Sarmiento – Av. Arenales – Av. Bolivia – Rotonda Quirquincho – Av. Bolivia – Av. Patron Costas – Av. Bicentenario – Paseo Güemes – Monumento a Güemes.

PEDESTRISMO

Escaleras cerro San Bernardo – Av. Asunción – Tte. L. Fuentes – Las Cumbres – M. Boedo – Av. Yrigoyen – Alvarado – Buenos Aires. – España – Mitre – Caseros.

El personal afectado será el siguiente: 40 infantería, 6 bici-inspectores, 8 motoristas, 3 móviles, 1 grúa y banderilleros

Se recomienda atender las indicaciones del personal uniformado, reducir la velocidad en los sectores afectados al circuito y utilizar vías alternativas para el desplazamiento en la ciudad.

Los dispositivos se mantendrán hasta la desconcentración total de los asistentes y se liberarán las restricciones vehiculares en forma paulatina.