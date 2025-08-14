Sáenz inaugura hoy la nueva terminal de Güemes y preside la reunión de gabinete ampliado

Estado de las rutas en Salta: hoy, 14 de agosto
Informe completo del estado de las rutas nacionales y provinciales. Se advierte a los conductores que algunos tramos tienen restricciones debido a trabajos de mantenimiento.
El acto oficial se realizará a partir de las 11:30. Previamente presidirá el gabinete ampliado del que participarán integrantes del Ejecutivo, intendentes y legisladores departamentales.Salta14/08/2025
En el municipio de General Güemes, el gobernador Gustavo Sáenz presidirá hoy una nueva reunión de gabinete ampliado del que participarán integrantes del Ejecutivo provincial, intendentes de General Güemes, El Bordo, Campo Santo y legisladores departamentales.
Se realizará en el Sindicato de Comercio de la localidad desde las 9.
Posteriomente Sáenz supervisará los avances en la construcción de nuevas aulas en la escuela de educación técnica Nº 3131 - Juana Azurduy.
Por último, a las 11:30, el mandatario provincial inaugurará el nuevo edificio de la terminal de ómnibus de General Güemes.
El acto oficial de inauguración se transmitirá por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta: https://www.youtube.com/GobiernodeSaltaOficial
La Provincia desestimó las tres ofertas por incumplir requisitos técnicos y dejó sin adjudicar la obra de más de $334 millones prevista para reforzar el control fronterizo.
La medida regirá desde el 20 de agosto y busca optimizar el uso de fármacos en planes especiales, priorizando la relación costo-efectividad y la evidencia científica.
Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.
Esta renovación sólo podrán realizarla quienes figuren en el padrón estudiantil de SAETA al que se puede acceder desde la web.
La recepción será este jueves 14 a las 9 hs, luego habrá una misa y permanecerán hasta las 18 hs.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.