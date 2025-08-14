Sáenz inaugura hoy la nueva terminal de Güemes y preside la reunión de gabinete ampliado

En el municipio de General Güemes, el gobernador Gustavo Sáenz presidirá hoy una nueva reunión de gabinete ampliado del que participarán integrantes del Ejecutivo provincial, intendentes de General Güemes, El Bordo, Campo Santo y legisladores departamentales.

Se realizará en el Sindicato de Comercio de la localidad desde las 9.

Posteriomente Sáenz supervisará los avances en la construcción de nuevas aulas en la escuela de educación técnica Nº 3131 - Juana Azurduy.

Por último, a las 11:30, el mandatario provincial inaugurará el nuevo edificio de la terminal de ómnibus de General Güemes.

El acto oficial de inauguración se transmitirá por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta: https://www.youtube.com/GobiernodeSaltaOficial