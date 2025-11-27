Presentaron un beneficio con descuentos en comercios y beneficios para jóvenes

La provincia lanzó oficialmente la “Tarjeta Joven”, un programa destinado a ofrecer beneficios y acompañamiento a los jóvenes mediante descuentos, formación y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales.

En diálogo con Aries, la Directora de Formación y Promoción en Derechos Humanos, Mabel Cabrera, explicó que el programa cuenta con dos beneficios principales: un 20% de descuento al pagar con MODO de Banco Macro; y un segundo beneficio orientado a los comercios y emprendedores locales, pensando en los municipios donde el sistema del banco aún no está implementado.

“Los jóvenes se deben hacer una tarjeta digital, que se obtiene a través de la plataforma tarjetajoven.ar, y con esa identificación podrán acceder a los comercios que forman parte de la comunidad de Tarjeta Joven”, detalló.

La tarjeta funcionará mediante un QR digital, y en la plataforma se podrá consultar toda la información sobre los comercios adheridos y completar los formularios de inscripción. Actualmente, la plataforma cuenta con 70 proveedores, y se espera abrir nuevamente la inscripción para emprendedores y comercios de los municipios hasta el 6 de diciembre. Cabrera estimó que para esa fecha podrían alcanzar unos 2.500 inscriptos.