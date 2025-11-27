La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras seguras durante el Black Friday 2025.
Presentaron un beneficio con descuentos en comercios y beneficios para jóvenes
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.Sociedad27/11/2025
La provincia lanzó oficialmente la “Tarjeta Joven”, un programa destinado a ofrecer beneficios y acompañamiento a los jóvenes mediante descuentos, formación y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales.
En diálogo con Aries, la Directora de Formación y Promoción en Derechos Humanos, Mabel Cabrera, explicó que el programa cuenta con dos beneficios principales: un 20% de descuento al pagar con MODO de Banco Macro; y un segundo beneficio orientado a los comercios y emprendedores locales, pensando en los municipios donde el sistema del banco aún no está implementado.
“Los jóvenes se deben hacer una tarjeta digital, que se obtiene a través de la plataforma tarjetajoven.ar, y con esa identificación podrán acceder a los comercios que forman parte de la comunidad de Tarjeta Joven”, detalló.
La tarjeta funcionará mediante un QR digital, y en la plataforma se podrá consultar toda la información sobre los comercios adheridos y completar los formularios de inscripción. Actualmente, la plataforma cuenta con 70 proveedores, y se espera abrir nuevamente la inscripción para emprendedores y comercios de los municipios hasta el 6 de diciembre. Cabrera estimó que para esa fecha podrían alcanzar unos 2.500 inscriptos.
Evoluciona favorablemente "Puriq", el cóndor hallado con 30 perdigones en San LorenzoSociedad27/11/2025
Los veterinarios descubrieron que el ave tenía 30 perdigones en su cuerpo, lo que le causó una intoxicación por plomo. El cóndor, un patrimonio natural, sigue bajo cuidado en la EFA.
La violencia digital también es penada: el alcance de la Ley Olimpia
El Dr. Napoleón Gambetta repasó un caso donde la Justicia ordenó detener la difusión de fotos íntimas y aplicó una multa, remarcando que la ley vigente desde 2023 contempla estas situaciones.
Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: es acusado de robar US$700.000 a Gonzalo MontielSociedad27/11/2025
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.
En la última Sesión Ordinaria de 2025, el Concejo Deliberante de Salta aprobó tres Proyectos de Ordenanza para la asignación de nombres a sectores de la ciudad.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
“Solar Pack”: Estudiantes quijaneños diseñaron una mochila con panel solar y ganaron reconocimiento nacionalCiencia & Tecnología26/11/2025
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.