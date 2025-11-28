El hospital Señor del Milagro llevará adelante el lunes testeos gratuitos de VIH y actividades de concientización y prevención en la Usina Cultural. La jornada se desarrollará de 10 a 13 y contará con la presencia de infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta.
Incorporan escáner corporal, vehículos y más protección para el personal al sistema penitenciario
Destacaron la incorporación de tecnología para el servicio que se brinda en las cárceles de la provincia. Señaló que con el avance en la modernización de los sistemas se logró reducir un 40% los traslados diarios de internos a organismos judiciales o de salud.Salta28/11/2025
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, presidió el acto de entrega de recursos operativos para potenciar el trabajo de seguridad penitenciaria en las unidades carcelarias de la provincia.
Se incorporó al Servicio Penitenciario un Escáner HT2000GA con un sistema de inspección corporal por rayos X y un software de procesamiento avanzado para la inspección de pies a cabeza sin contacto y detectar objetos ocultos por encima o dentro del cuerpo humano. También se entregaron 52 equipos de protección para el personal que trabaja en intervenciones de riesgo.
"Además entregaron dos furgones con capacidad para quince personas, que se suma al furgón que ya se entregó el mes de octubre. Acá lo relevante era que hace catorce años que no se entregaban furgones para traslado, y sabemos que una de las problemáticas del servicio penitenciario son los permanentes traslado, no solamente a los juzgados, sino también a los que son los servicios de salud", expresó el Solá Usandivaras.
El funcionario destacó las gestiones que se hicieron para reducir un 40% los traslados diarios de internos creando consultorios médicos intramuros y modernizando el sistema de audiencias habilitando, de forma conjunta con la Corte de Justicia, una sala de videoconferencias en el marco de las acciones de modernización y vinculación de sistemas informáticos en las que trabajaron durante el año.
Entre otros puntos a destacar, Gaspar Solá anticipó que se incorporará en Tartagal un módulo con seguridad penitenciaria para el alojamiento de personas privadas de la libertad. Próximamente se licitarán módulos para Orán y Metán además de la obra de ampliación de la Alcaidía General 1 de la Capital con capacidad para 600 personas.
Por su parte, el director General del SPPS, Enrique Torres, destacó que en 2025 se concretaron obras importantes de ampliación en Granjas Penales, se sumó equipamiento y movilidad indispensable para el trabajo penitenciario.
“Hubo incorporaciones trascendentales para nuestra Institución y estamos muy agradecidos con las autoridades que gestionaron estos recursos”, señaló.
Palomo: “El discurso social pone a la adopción como un trámite imposible y no es así”Salta28/11/2025
El Coordinador de la Secretaría Tutelar consideró que el proyecto aprobado por el Senado provincial ayudará a desmitificar todo lo que circunda a los procesos de adopción.
Ocurrió en la madrugada de este viernes. Según informaron, la pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total.
La 39º edición de la competencia se realizará este domingo 30 a partir de las 7. Habrá retenciones y cortes momentáneos en diferentes puntos de la ciudad. Habrá tres modalidades: triatlón, biatlón y trepada al cerro San Bernardo.
Se colocó lajas en el primer descanso, además, se acondicionaron las caminerías y se hizo una limpieza general del canal pluvial que se encuentra dentro del predio. Se solicita a la comunidad en general mantener la higiene.
Habilitaron Centros de Recursos para la Emergencia Climática en el interior provincialSalta28/11/2025
El objetivo es anticiparse a un evento climático; al planificar previamente la contención por la temporada de lluvias y crecidas para proporcionar recursos a las familias afectadas.
Y acá está el punto: una democracia madura no puede darse el lujo de jugar con equilibrios que costaron décadas, vidas y consensos históricos. No se trata de dramatizar, pero tampoco de banalizar decisiones que tocan fibras sensibles de nuestra identidad democrática.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
Juran los nuevos senadores, menos la libertaria Villaverde, impugnada por supuestos contactos con el narcoPolítica27/11/2025
Los jefes de bloque acordaron que el tema vuelva a comisión y, por lo tanto, la senadora electa por Río Negro no podrá jurar este viernes.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a en Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.