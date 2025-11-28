Incorporan escáner corporal, vehículos y más protección para el personal al sistema penitenciario

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, presidió el acto de entrega de recursos operativos para potenciar el trabajo de seguridad penitenciaria en las unidades carcelarias de la provincia.

Se incorporó al Servicio Penitenciario un Escáner HT2000GA con un sistema de inspección corporal por rayos X y un software de procesamiento avanzado para la inspección de pies a cabeza sin contacto y detectar objetos ocultos por encima o dentro del cuerpo humano. También se entregaron 52 equipos de protección para el personal que trabaja en intervenciones de riesgo.

"Además entregaron dos furgones con capacidad para quince personas, que se suma al furgón que ya se entregó el mes de octubre. Acá lo relevante era que hace catorce años que no se entregaban furgones para traslado, y sabemos que una de las problemáticas del servicio penitenciario son los permanentes traslado, no solamente a los juzgados, sino también a los que son los servicios de salud", expresó el Solá Usandivaras.

El funcionario destacó las gestiones que se hicieron para reducir un 40% los traslados diarios de internos creando consultorios médicos intramuros y modernizando el sistema de audiencias habilitando, de forma conjunta con la Corte de Justicia, una sala de videoconferencias en el marco de las acciones de modernización y vinculación de sistemas informáticos en las que trabajaron durante el año.

Entre otros puntos a destacar, Gaspar Solá anticipó que se incorporará en Tartagal un módulo con seguridad penitenciaria para el alojamiento de personas privadas de la libertad. Próximamente se licitarán módulos para Orán y Metán además de la obra de ampliación de la Alcaidía General 1 de la Capital con capacidad para 600 personas.

Por su parte, el director General del SPPS, Enrique Torres, destacó que en 2025 se concretaron obras importantes de ampliación en Granjas Penales, se sumó equipamiento y movilidad indispensable para el trabajo penitenciario.

“Hubo incorporaciones trascendentales para nuestra Institución y estamos muy agradecidos con las autoridades que gestionaron estos recursos”, señaló.