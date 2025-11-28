Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno

El gobernador Gustavo Sáenz ya tiene definidos los principales nombres del nuevo gabinete, cuyos cambios serán anunciados oficialmente el 10 de diciembre.

Según pudo saber Aries, Sergio Camacho será designado jefe de Gabinete, absorbiendo además las funciones del eliminado Ministerio de Infraestructura. Por su parte, Ignacio Jarsún asumirá como ministro de Gobierno, en reemplazo de Ricardo Villada. De todas maneras, Jarsún mantendrá su rol como presidente del directorio de Aguas del Norte.

Otro de los cambios confirmados es la designación de Gustavo Carrizo —expresidente del IPV y senador provincial con mandato cumplido— como ministro de Producción y Minería, en reemplazo de Martín de los Ríos, quien dejará ese cargo el 10 de diciembre.

Aún restan definir las secretarías, que serán significativamente reducidas y no podrán superar las 30. El esquema final del gabinete se terminaría de cerrar durante el fin de semana, y podría oficializarse desde el domingo o el lunes.

Muchos funcionarios todavía no tienen garantizada su continuidad, por lo que las definiciones finales se esperan con tensión interna.