Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno

Royón asumió en el Senado y anticipó un “momento bisagra” para la Argentina
La senadora electa de Primero los Salteños destacó que el Congreso será clave para tratar las reformas estructurales que enviará el Presidente.
Según revelaron fuentes oficiales a en Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.Política28/11/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz ya tiene definidos los principales nombres del nuevo gabinete, cuyos cambios serán anunciados oficialmente el 10 de diciembre.
Según pudo saber Aries, Sergio Camacho será designado jefe de Gabinete, absorbiendo además las funciones del eliminado Ministerio de Infraestructura. Por su parte, Ignacio Jarsún asumirá como ministro de Gobierno, en reemplazo de Ricardo Villada. De todas maneras, Jarsún mantendrá su rol como presidente del directorio de Aguas del Norte.
Otro de los cambios confirmados es la designación de Gustavo Carrizo —expresidente del IPV y senador provincial con mandato cumplido— como ministro de Producción y Minería, en reemplazo de Martín de los Ríos, quien dejará ese cargo el 10 de diciembre.
Aún restan definir las secretarías, que serán significativamente reducidas y no podrán superar las 30. El esquema final del gabinete se terminaría de cerrar durante el fin de semana, y podría oficializarse desde el domingo o el lunes.
Muchos funcionarios todavía no tienen garantizada su continuidad, por lo que las definiciones finales se esperan con tensión interna.
Aunque la vice no avalaba su presencia, los funcionarios se hicieron presentes en la jura de Patricia Bullrich, en un gesto que profundiza la grieta dentro del oficialismo.
El Senado será el escenario de la jura de 23 de los 24 senadores que fueron electos en los comicios del 26 de octubre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Martín Guaymas aseguró que el sector atraviesa “un momento crítico” y que la salida “no puede ser sobre la espalda de los trabajadores”. Hubo respaldo a la conducción de Hugo Moyano.
La selección del futuro Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta continúa envuelta en demoras y discusiones. El proceso ya acumula más de 25 inscriptos y deberá ser retomado por el nuevo Concejo Deliberante en 2026.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.