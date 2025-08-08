Sáenz criticó el “oportunismo” de la política y propuso una solución para financiar jubilaciones

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió al tema de los jubilados en el programa "Cara a Cara", conducido por el periodista Mario Ernesto Peña. El mandatario salteño apuntó contra la "demagogia, el oportunismo y la hipocresía" con la que se ha tratado el tema.

Sáenz afirmó que "el sistema previsional está absolutamente colapsado" y que "todos los gobiernos los destrataron".

El gobernador propuso una solución a la problemática: destinar los fondos de los planes sociales y las asignaciones a los extranjeros para "mejorarle la mínima a los jubilados". En tal sentido, explicó que el dinero de los planes sociales y las asignaciones por hijos para aquellos que cruzan la frontera y "inventan una residencia" debe ser destinado a este fin.

Sáenz remarcó que “debe ser una monstruosidad de plata lo que se está pagando en planes sociales a extranjeros que no residen en la Argentina”.