Sáenz criticó el “oportunismo” de la política y propuso una solución para financiar jubilaciones

Sáenz sobre el centralismo: "Nos dicen qué color tenemos que votar"
El mandatario salteño criticó el centralismo porteño y lamentó la falta de representación de la provincia en la Cámara Alta nacional.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió al tema de los jubilados en el programa "Cara a Cara", conducido por el periodista Mario Ernesto Peña. El mandatario salteño apuntó contra la "demagogia, el oportunismo y la hipocresía" con la que se ha tratado el tema.
Sáenz afirmó que "el sistema previsional está absolutamente colapsado" y que "todos los gobiernos los destrataron".
El gobernador propuso una solución a la problemática: destinar los fondos de los planes sociales y las asignaciones a los extranjeros para "mejorarle la mínima a los jubilados". En tal sentido, explicó que el dinero de los planes sociales y las asignaciones por hijos para aquellos que cruzan la frontera y "inventan una residencia" debe ser destinado a este fin.
Sáenz remarcó que “debe ser una monstruosidad de plata lo que se está pagando en planes sociales a extranjeros que no residen en la Argentina”.
El mandatario provincial aseguró que el pueblo salteño plebiscitó su gestión y los resultados de las últimas elecciones de mayo son un ejemplo de la aprobación.
El gobernador, Gustavo Sáenz, se refirió a la relación con el Gobierno nacional y las acusaciones de traición. El mandatario lamentó que, a pesar de su apoyo, fue víctima de agravios y difamaciones de los legisladores libertarios.
El gobernador Gustavo Sáenz elogió la figura del senador salteño, a quien calificó como un político con madurez y prudencia, que ha entendido "el mensaje de la gente".
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
El periodista, afirmó que el fin de una etapa en Salta obliga a que aparezcan nuevos liderazgos. Planteó que el gobernador tiene el potencial para “ganar el bronce”, pero debe renovar el gabinete de gobierno.
