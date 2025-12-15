Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincial

En el acto de jura de los nuevos miembros del gabinete provincial, el gobernador Gustavo Sáenz realizó un reconocimiento a Ricardo Villada, ex ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, y Martín De los Ríos, ex ministro de Producción y Desarrollo Sustentable.

“Tengo la obligación moral, después de seis años de gestión, de crisis, de desafíos constantes desde que asumí, de hacer un reconocimiento especial a todos aquellos que me acompañan y que me acompañaron desde hace seis años”, expresó.

Destacó la labor de Villada en momentos críticos, especialmente durante la pandemia de COVID-19. “En época de pandemia no sabíamos ya qué hacer porque peleábamos contra un enemigo desconocido. Ahí estaba Ricardo, acompañándome, el ministro de Gobierno, ayudándome a conseguir camas a las tres de la mañana para los queridos salteños”, señaló.

Sáenz también reconoció la labor de Martín De los Ríos, por su compromiso con las comunidades afectadas por sequías y situaciones de vulnerabilidad alimentaria en el norte provincial.

“Compartimos el mismo Poncho, compartimos la misma lucha, compartimos la misma esperanza de un norte de una vez que crezca. Me lo acuerdo recorriendo el Pilcomayo, llevando comida para nuestros queridos hermanos que se encontraban del otro lado y que en época de sequía repartía aguas cuando se nos secó el dique Itiyuro”, relató.

En ambos reconocimientos, Sáenz resaltó que tanto Villada como De los Ríos "seguirán acompañando el proyecto, que no es político, sino que es un proyecto de vida para mejorar a los salteños".