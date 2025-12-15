Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincial

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz, advirtió sobre la fragmentación del país, cuestionó los discursos de odio y convocó a pensar políticas de largo plazo para las próximas generaciones.
En el acto de jura de los nuevos miembros del gabinete provincial, el gobernador Gustavo Sáenz realizó un reconocimiento a Ricardo Villada, ex ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, y Martín De los Ríos, ex ministro de Producción y Desarrollo Sustentable.
“Tengo la obligación moral, después de seis años de gestión, de crisis, de desafíos constantes desde que asumí, de hacer un reconocimiento especial a todos aquellos que me acompañan y que me acompañaron desde hace seis años”, expresó.
Destacó la labor de Villada en momentos críticos, especialmente durante la pandemia de COVID-19. “En época de pandemia no sabíamos ya qué hacer porque peleábamos contra un enemigo desconocido. Ahí estaba Ricardo, acompañándome, el ministro de Gobierno, ayudándome a conseguir camas a las tres de la mañana para los queridos salteños”, señaló.
Sáenz también reconoció la labor de Martín De los Ríos, por su compromiso con las comunidades afectadas por sequías y situaciones de vulnerabilidad alimentaria en el norte provincial.
“Compartimos el mismo Poncho, compartimos la misma lucha, compartimos la misma esperanza de un norte de una vez que crezca. Me lo acuerdo recorriendo el Pilcomayo, llevando comida para nuestros queridos hermanos que se encontraban del otro lado y que en época de sequía repartía aguas cuando se nos secó el dique Itiyuro”, relató.
En ambos reconocimientos, Sáenz resaltó que tanto Villada como De los Ríos "seguirán acompañando el proyecto, que no es político, sino que es un proyecto de vida para mejorar a los salteños".
Nevora asumió como secretaria de Gobierno: “Voy a aportar una mirada con mucho territorio”Política15/12/2025
Este la abogada tartagalense Oriana Nevora asumió como secretaria de Gobierno. Destacó la conformación federal del Ministerio de Gobierno con representantes del interior y anticipó una “gestión en territorio”.
Luego de ganar las elecciones, el nuevo presidente de Chile viajará mañana a la ArgentinaPolítica15/12/2025
El reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, tiene previsto visitar el país este martes para concretar un nuevo encuentro con Javier Milei y cumplir una de sus primeras promesas: aceitar el vínculo con la Argentina.
Milei abrió la chequera: giro récord de ATN a gobernadores aliados en plena negociación legislativaPolítica15/12/2025
En medio de las negociaciones en el Congreso, el gobierno aceleró el envío de Aportes del Tesoro Nacional a provincias clave. En lo que va de diciembre ya distribuyó $43.000 millones.
El Gobierno aplicará el protocolo antipiquetes en la movilización de la CGT contra la reforma laboralPolítica15/12/2025
La ministra Monteoliva afrontará el primer desafío directo por el control de la calle, planteado por la CGT y las demás centrales sindicales, que se movilizarán en oposición al proyecto libertario.
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino defendió la gestión de fondos y acusó a la senadora de distraer la atención de la corrupción de su gobierno.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
Todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025: quién ganó el oroCultura & Espectáculos15/12/2025
Se celebró la primera edición de los Premios Martín Fierro de Streaming 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con transmisión de Telefe y Olga.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.