El gobernador defendió su gestión: “Los números matan los relatos”

El gobernador, Gustavo Sáenz, abordó los resultados de las últimas elecciones provinciales en el programa "Cara a Cara" con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña. Sáenz buscó dejar en claro que la ciudadanía ya ha plebiscitado su gestión y que "los números matan los relatos".

El gobernador explicó que de las 30 bancas de diputados que se renovaron, el oficialismo ha obtenido 22. En cuanto a senadores, de los 12 que se han elegido, 11 le han correspondido al oficialismo.

Sáenz destacó que en la totalidad de votos, el oficialismo sacó el 43% y La Libertad Avanza el 23%.

El gobernador remarcó que es "muy peligroso interferir en una elección nacional" y defendió su frente electoral, que ha logrado reunir a peronistas, radicales y pro.

Al concluir el mandatario provincial ratificó que en su espacio se fijó un límite de decir, "primero Salta, primero los salteños".