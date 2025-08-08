El gobernador defendió su gestión: “Los números matan los relatos”

Sáenz sobre el centralismo: "Nos dicen qué color tenemos que votar"
El mandatario salteño criticó el centralismo porteño y lamentó la falta de representación de la provincia en la Cámara Alta nacional.
El mandatario provincial aseguró que el pueblo salteño plebiscitó su gestión y los resultados de las últimas elecciones de mayo son un ejemplo de la aprobación.Cara a Cara08/08/2025Ivana Chañi
El gobernador, Gustavo Sáenz, abordó los resultados de las últimas elecciones provinciales en el programa "Cara a Cara" con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña. Sáenz buscó dejar en claro que la ciudadanía ya ha plebiscitado su gestión y que "los números matan los relatos".
El gobernador explicó que de las 30 bancas de diputados que se renovaron, el oficialismo ha obtenido 22. En cuanto a senadores, de los 12 que se han elegido, 11 le han correspondido al oficialismo.
Sáenz destacó que en la totalidad de votos, el oficialismo sacó el 43% y La Libertad Avanza el 23%.
El gobernador remarcó que es "muy peligroso interferir en una elección nacional" y defendió su frente electoral, que ha logrado reunir a peronistas, radicales y pro.
Al concluir el mandatario provincial ratificó que en su espacio se fijó un límite de decir, "primero Salta, primero los salteños".
El mandatario salteño criticó el centralismo porteño y lamentó la falta de representación de la provincia en la Cámara Alta nacional.
El gobernador Gustavo Sáenz expuso la "demagogia" de los políticos y propuso una solución audaz para mejorar la mínima de las jubilaciones.
El gobernador, Gustavo Sáenz, se refirió a la relación con el Gobierno nacional y las acusaciones de traición. El mandatario lamentó que, a pesar de su apoyo, fue víctima de agravios y difamaciones de los legisladores libertarios.
El gobernador Gustavo Sáenz elogió la figura del senador salteño, a quien calificó como un político con madurez y prudencia, que ha entendido "el mensaje de la gente".
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
El periodista, afirmó que el fin de una etapa en Salta obliga a que aparezcan nuevos liderazgos. Planteó que el gobernador tiene el potencial para “ganar el bronce”, pero debe renovar el gabinete de gobierno.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.