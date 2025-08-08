Sáenz sobre el retiro de Juan Carlos Romero: "Entendió el mensaje de la gente"

El gobernador, Gustavo Sáenz, se refirió en la entrevista en el programa "Cara a Cara" del periodista Mario Ernesto Peña a la figura del senador Juan Carlos Romero, quien anunció que, después de 18 años, no irá a elecciones para renovar su banca.

Sáenz destacó su labor como exmandatario y su reciente decisión de dar un paso al costado de la política activa.

“Entendió el mensaje de la gente” y “se corrió de una pelea que – me parece – no tenía que darla”, concluyó el Gobernador.