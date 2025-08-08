Sáenz sobre el retiro de Juan Carlos Romero: "Entendió el mensaje de la gente"

El gobernador Gustavo Sáenz elogió la figura del senador salteño, a quien calificó como un político con madurez y prudencia, que ha entendido "el mensaje de la gente".

Cara a Cara08/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

2 gustavo sáenz cara a cara 2025

El gobernador, Gustavo Sáenz, se refirió en la entrevista en el programa "Cara a Cara" del periodista Mario Ernesto Peña a la figura del senador Juan Carlos Romero, quien anunció que, después de 18 años, no irá a elecciones para renovar su banca.

WhatsApp Image 2025-08-07 at 17.16.37Editorial Cara a Cara: "Romero no dejó la política, la política lo dejó a él"

Sáenz destacó su labor como exmandatario y su reciente decisión de dar un paso al costado de la política activa.

“Entendió el mensaje de la gente” y “se corrió de una pelea que – me parece – no tenía que darla”, concluyó el Gobernador.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail