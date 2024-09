Editorial Cara a Cara: "¿A qué Milei le creemos?"

"Tengan todos ustedes muy buenas noches. Son tantos los temas que están pasando en nuestro país, de semana a semana, que uno dice, ¿con cuál nos quedamos? Porque, en definitiva, esa es la selección que hay que hacer. Y hay que hacer una selección, que sea exitosa para que a la gente le guste y lo pueda seguir al programa.

Esta semana vimos a nuestro Presidente viajar nuevamente, otro viaje más, que no fue tan exitoso, según lo que han comentado todos los medios nacionales y lo que hemos podido ver a través de la televisión, no fue tan exitoso, según lo que manifiesta el propio Gobierno. Como han sido otros viajes donde, hubo charlas con personajes importantes. Ninguno trae un mango, ¿no?

Ninguno hasta ahora decidió poner un peso en el país. Esta es la realidad. Ahora, yo me imagino que si... Yo estoy parado, yo soy un empresario americano, suizo, japonés, de cualquier país del mundo, lo escucho hablar al Presidente, lo escucho elogiar al Ministro de Economía, y me pongo a consultar cómo está la cosa en el país que ellos representan, y seguramente yo no sé si traería algo de mi dinero a un país como el nuestro. La verdad que no lo sé, porque lo primero que le preguntaría al Ministro de Economía o le preguntaría al señor Sturzenegger, que tiene el 90% de su dinero declarado, afuera del país ¿por qué, si esto va a ir tan bien, por qué no la llevan al país? ¿Por qué no invierten ustedes en el país? Sería una buena medida para que nosotros podamos invertir en el país que ustedes están invirtiendo. Ahora, si ustedes no traen la plata de vuelta, y ustedes no invierten, ¿por qué invertiría yo que vivo en la China y no sé cómo me va a ir? El cepo, el cepo sí, el cepo está, y el cepo hasta fin del año que viene parece que no va a salir, era una promesa electoral, y la van ampliando, y el cepo parece, según lo que dicen algunos economistas en la Argentina, el cepo no va a desaparecer mientras dure la presidencia del señor Milei, porque no van a llegar a los objetivos que se pretenden.

Cuando veía imágenes, sobre todo las imágenes de Wall Street, donde usted veía al presidente eufórico, tocando la campana, cosa que han hecho casi todos los Presidentes argentinos, y lo veía y digo, ¿quién está al lado? Estaba el señor Caputo, que lo acompaña de todos lados, que en definitiva es la figura estrella del gobierno nacional, es lo raro, porque en nuestros países, siempre el Ministro de Economía podía hacer cosas porque era bancado por el carisma del Presidente.

Yo me acuerdo en la época de Menem, que lo pudo aguantar a Cavallo, pero ¿por qué lo podía aguantar a Cavallo? ¿Ustedes se acuerdan de la época de Cavallo, los que tienen algunos años, donde un día se enfrentó con jubilados, y lo hicieron llorar, porque le dijeron, usted tiene madre, tiene padre, tiene familia, y seguramente ellos la están pasando igual que nosotros, ¿a usted le parece que se puede vivir con tan poca plata? No creo acordarme mal, pero creo que se hablaba de 10.000 pesos por mes. Y Cavallo se puso a llorar delante de los jubilados. Pero claro, tenían un hombre que tenía una caradurez total, me refiero a Menem, y fue el Presidente que más viajó, que más disfrutó, pizza con champagne, ¿qué dejó de hacer Menem? Y prácticamente nada, se dio todos los lujos, hizo todas las locuras, jugó al fútbol con la Selección, jugó al básquet con la Selección, no dejó nada por hacer.

En este caso es todo lo contrario, porque tenemos un economista, que es Presidente y elogia a un señor, que se supone que era un mal ministro de Economía, por lo menos así lo fue en la época de Macri, ¿se acuerdan ustedes? Macri lo echó, porque prácticamente fundió el Gobierno, por lo que pidió al FMI y la deuda que dejó el país. Esto le costó prácticamente la presidencia a Macri. Macri lo echó.

¿Qué decía el señor Milei con respecto a su Ministro estrella de hoy, el señor Caput? En 2018 decía que Caputo era el responsable del desastre del vaciamiento del Banco Central.

¿A quién le creemos?¿A ese Milei del 2018 o le creemos a este Milei que está hablando hoy? Por eso muchos dicen que este país es una timba, es una timba que la juegan los políticos, ¿quién fue el timbero mayor en la Argentina durante los últimos años o los años? Precisamente Caputo, en manos de él estamos, él hoy se junta con los empresarios y le dice la frase que decía Menem, "síganos que no los vamos a defraudar".

¿En qué estamos? ¿Estamos en una vuelta al pasado o estamos yendo hacia un futuro que desconocemos todos y estos hombres que son iluminados nos van a llevar a un futuro realmente que va a ser alentador para todos? La verdad que no lo sé, ellos son los que dijeron, este gobierno, que todo lo que se había aprobado ya no sirvió, había que hacer algo nuevo, pero se suponía que si se iba a hacer algo nuevo, iba a ser con gente nueva. Lo que pasa es que hasta ahora, lo que no blanqueó el señor Milei es que nunca pensó ganar una elección, nunca pensó ocupar el lugar que está ocupando y además nunca pensó en armar un Gabinete, porque si no tenía posibilidad de llegar, para qué iba a armar un Gabinete. Entonces cuando ganó la elección y tuvo que agarrar lo que encontró, sería eso, ese sería el Gabinete del señor Milei.

Entonces qué confianza podemos tener en nuestro propio país, la verdad que se hace muy difícil ser empresario en la Argentina, ya no le digo ser jubilado porque el jubilado es una variable de ajuste de todos los gobiernos, pero el que tiene confianza hoy es porque realmente no ha vivido épocas anteriores, porque realmente lo está viviendo ahora y todavía tiene esperanzas a pesar de ver los padres como pueden estar sufriendo, los abuelos como están sufriendo.

Es lo que tenemos, tenemos 3 años y pico más y ojalá las cosas puedan cambiar. Dicen que tenemos que ver el final del túnel, lo que nunca nos dijeron es cuántos kilómetros tiene ese túnel, entonces es muy difícil encontrar el final, ojalá lo podamos encontrar algún día y podamos decir, qué razón tenía esta gente, cosa que yo tengo grandes dudas, la esperanza sería lo último que se pierde.

Le digo lo que tenemos para esta noche, ¿usted sabe lo que es la ONU? Seguramente lo ha visto en los medios de comunicación últimamente, esta noche vamos a hablar con el profesor Gustavo Barbarán, que es Profesor Emérito de la Universidad Católica y yo creo que él nos va a poder explicar de qué se trata esto y qué pasó con el discurso de Milei, un discurso que fue en contra del mundo y además fue criticado por líderes latinoamericanos. Él se vino contento parece, él como persona parece que está en una plenitud total a pesar de que en las encuestas viene bajando en una forma realmente alarmante, cuando él baja en las encuestas es porque está bajando todo, baja el poder adquisitivo suyo, baja la producción en las fábricas, se cierran fábricas, todo eso que está pasando nunca lo hemos escuchado hablar, por lo menos yo, nunca lo he escuchado hablar al señor Milei sobre la producción del país, estamos con los granos siempre, si sacamos retenciones, ponemos retenciones, estamos dependiendo de la cosecha, ahora vamos a tener problemas con la luz, pero usted lo escuchó hablar alguna vez del cierre de fábricas, que hay mil y pico de fábricas en todo el país que se han cerrado, ¿sabe cuánto cuesta reponer eso? ¿Sabe cuánto le va a costar al gobierno nacional reponer las obras que ha paralizado en forma totalmente ilegal, obras que estaban contratadas por el Estado, ya sea nacional o las provincias por orden y cuenta del Estado Nacional? Las obras están todas paradas, ¿usted cree que los que hicieron y comenzaron esas obras en algún momento no van a plantear una situación judicial para cobrar lo que hicieron y lo que le faltaba hacer? ¿Un lucro cesante? ¿Usted sabe realmente en qué embrollo jurídico está dejando el país este señor solamente con la mano de obra de las empresas privadas que estaban haciendo obras para el Estado? ¿Qué me viene a hablar del déficit cero, el riesgo país?

No, estamos en riesgo permanente, estamos ante una bomba de tiempo que no sabemos realmente cuándo va a explotar. Bueno, vamos a hablar de esto con el doctor Gustavo Barbarán. El Fiscal General Federal es el Dr. Carlos Amad. Cuando empezamos el ciclo de Cara a Cara este año, habíamos hablado con el Ministro de Seguridad de nuestra provincia, el Dr. Domínguez, sobre un tema del norte, sobre el tema de la droga, yo le preguntaba en esa oportunidad, si Salta tenía alguna posibilidad de llegar a hacer lo que es Rosario y me dijo que no había ninguna posibilidad, esto a muchas personas no les gustó, otros dijeron se está equivocando y parecería que sí, parece que se equivocó, la situación que se está viviendo en el norte realmente es alarmante, lo vamos a hablar con el Fiscal en la noche de hoy, es lo que tenemos."