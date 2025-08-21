Tras lograr un acuerdo, quedó sin efecto la suspensión del servicio nocturno prevista para este jueves.
Rige en Salta una aleta por viento zonda de hasta 50 km/h
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.Salta21/08/2025
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarillo por viento zonda que durará hasta el viernes 22 de agosto, afectando la zona cordillerana, de los Valles Calchaquíes, Capital y sus alrededores, el Valle de Lerma, Anta, Metán, San Martín, Orán e Iruya.
“Un sistema anticiclón del pacífico comienza a acercarse, en estos días estuvo generando vientos en la Puna, hoy la alerta llegó hasta los Valles Calchaquíes, sigue con Cordillera los Andes por vientos fuertes”, explicó en Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar.
Informó que para el viernes 22, el pronóstico anticipa temperaturas máximas de 31°C, por la mañana vientos de moderados a fuertes del sector oeste lo que indicaría la presencia del viento zonda, mientras que hacia la noche, los vientos van a rotar al sector sur y este, con ingreso de aire frío.
“Vientos moderados es de 20 kilómetros por hora como máximo, a partir de los 30 kilómetros ya es fuerte, y el Servicio está indicando que pueden llegar en la noche hasta los 50 kilómetros”, señaló.
En este contexto, Escobar advirtió que la presencia del viento zona y las altas temperaturas pueden generar incendios forestales, sobre todo en pastizales secos. “Muchas veces los incendios forestales se generan por la fricción del viento extremadamente seco, que tiene 1 o 2% de humedad, y una vez que se generan son medio complicados por la fuerza del viento en estas condiciones”, explicó.
La interrupción del servicio eléctrico se registró pasada las 13 horas. Se informó fallas en la Estación Transformadora Salta Sur.
Juegos tradicionales, exposiciones culturales y música en vivo animarán una jornada gratuita para toda la familia este viernes 22 de agosto.
El intendente firmó el decreto que crea un fondo solidario permanente de $100 millones para cubrir traslados y estadías de niños y adolescentes de Salta que deban atenderse en dicho hospital pediátrico.
Escándalo por coimas: Mangione recordó la denuncia penal en Salta por irregularidades en discapacidad
El ministro de Salud Pública de Salta había denunciado faltantes millonarios y “kioscos” en hospitales antes de que se difundieran los audios que revelan supuesta recaudación ilegal de medicamentos.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
En Diálogos.gob, el Ministro de Economía de la Provincia advirtió sobre la importancia de que el Estado nacional cuente con su Presupuesto 2026. “La base de la república es el Presupuesto”, señaló.
Emergencia en discapacidad y aumento a jubilados: ¿Cómo votaron los Diputados salteños?Política20/08/2025
En ambos puntos, Calletti, Outes, Vega y Estrada votaron en contra de los vetos. Mientras que los libertarios, Orozco, Zapata y Moreno, votaron a favor de sostener la decisión del Gobierno Nacional.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.