Rige en Salta una aleta por viento zonda de hasta 50 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarillo por viento zonda que durará hasta el viernes 22 de agosto, afectando la zona cordillerana, de los Valles Calchaquíes, Capital y sus alrededores, el Valle de Lerma, Anta, Metán, San Martín, Orán e Iruya.

“Un sistema anticiclón del pacífico comienza a acercarse, en estos días estuvo generando vientos en la Puna, hoy la alerta llegó hasta los Valles Calchaquíes, sigue con Cordillera los Andes por vientos fuertes”, explicó en Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar.

Informó que para el viernes 22, el pronóstico anticipa temperaturas máximas de 31°C, por la mañana vientos de moderados a fuertes del sector oeste lo que indicaría la presencia del viento zonda, mientras que hacia la noche, los vientos van a rotar al sector sur y este, con ingreso de aire frío.

“Vientos moderados es de 20 kilómetros por hora como máximo, a partir de los 30 kilómetros ya es fuerte, y el Servicio está indicando que pueden llegar en la noche hasta los 50 kilómetros”, señaló.

En este contexto, Escobar advirtió que la presencia del viento zona y las altas temperaturas pueden generar incendios forestales, sobre todo en pastizales secos. “Muchas veces los incendios forestales se generan por la fricción del viento extremadamente seco, que tiene 1 o 2% de humedad, y una vez que se generan son medio complicados por la fuerza del viento en estas condiciones”, explicó.