“Este modelo está condenado al fracaso”, lanzó Juárez Campos

El dirigente justicialista sostuvo que, tras Malvinas, el país quedó sometido al sistema anglosajón y cuestionó a los gobiernos por no reformar la educación para fortalecer la identidad nacional.

22/08/2025

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el dirigente justicialista Nicolás Juárez Campos criticó el modelo político y económico vigente en el país y aseguró que la Argentina atraviesa una “democracia tutelada” que responde a intereses externos.

“Tenemos una democracia de derrota. Y esto no empezó hoy, sino después de Malvinas. Somos una colonia anglosajona, no es que lo van a colonizar: estamos colonizados”, afirmó y señaló que el “sistema bélico comunicacional anglosajón y el estado profundo norteamericano” lograron conquistar las subjetividades de gran parte de la sociedad.

Juárez Campos cuestionó que, a lo largo de los distintos gobiernos, no se haya modificado el sistema educativo para adaptarlo a una identidad nacional propia. “Ellos nos están ganando en el tema cultural. Nosotros no hicimos las modificaciones cuando nos tocó gobernar”, expresó.

El dirigente aseguró que lo que impera en Argentina es una “democracia tutelada” en la que hay elecciones y prensa libre, pero sin soberanía económica ni desarrollo industrial. “Te hacen administrar tu propia dependencia. Lo que se garantizó es el capitalismo financiero: endeudamiento, déficit fiscal mentiroso y una política que inevitablemente fracasa”, advirtió.

Finalmente, alertó sobre la magnitud de la deuda externa y la falta de un proyecto de desarrollo nacional: “Estamos casi en 500.000 millones de dólares de deuda. Este modelo está condenado al fracaso”.

