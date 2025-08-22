Juárez Campos: “El único que puede ganarle a Milei es Urtubey”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el dirigente justicialista Nicolás Juárez Campos aseguró que el exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, es “el mejor candidato” para enfrentar a Javier Milei.

“Creo que es el mejor candidato para ganar a Milei. No porque sea el que más me guste, sino porque hay que pensar políticamente y geopolíticamente. Como decían, primero hay que definir el enemigo. Y el enemigo hoy es Milei, no hay otro”, sostuvo Juárez Campos.

El dirigente remarcó que el mandatario libertario “está destrozando el Estado” y que resulta imprescindible “ponerle un freno”. En ese marco, señaló que en Salta “el único que reúne esas condiciones es Urtubey, un dirigente nacional que tuvo una de las mejores gestiones provinciales en los últimos 20 años”.

Sin embargo, Juárez Campos advirtió que el exgobernador primero deberá imponerse en la interna peronista.

Finalmente, criticó a otros sectores del PJ que —según dijo— “son funcionales al mileísmo” por no comprender la centralidad de la disputa: “Hay dirigentes que no tienen votos y ya hicieron una pésima elección. El único competitivo para enfrentar a Milei es Urtubey. Lo demás, es dispersión que favorece al oficialismo nacional”.