Comerciantes pagarán el bono, pero advierten "intromisión del Gobierno"

La Multisectorial de empresas de Salta emitió un comunicado advirtiendo la situación que provoca para los sectores productivos la imposición del Gobierno Nacional de pagar un bono de $60.000 a los empleados privados.

“Rechazamos la medida unilateral tomada por el Gobierno Nacional en relación al pago de un bono. Desde el sector promovemos el diálogo y los acuerdos en función de desarrollo y crecimiento de toda la comunidad”, expresa uno de los pasajes del mencionado documento.

La Cámara de Comercio e Industria de Salta integra la Multisectorial, y en diálogo con Aries el presidente de la entidad, Gustavo Herrera, se refirió a lo expuesto en relación al pago del bono de $60.000 a pagarse en dos cuotas de $30.000.

“Los privados estamos analizando el DNU que salió antes de ayer para ver de qué se trata”, expresó, advirtiendo que aún falta conocer detalles y que pase por el Senado de la Nación para su respaldo.

Asimismo, Herrera contó que están atentas las empresas, los comercios e instituciones que forman la Multisectorial porque no se trata de que no quieren pagar, sino que en algunos casos no pueden pagar.

Aun con este panorama, dijo que lo analizarán y no cerró la puerta de manera tajante a que se pague, aunque señaló que es algo que deberá ser consensuado entre las partes y para ello destacó la importancia de las paritarias por las que se rige el sector.

El presidente de la Cámara sostuvo que fue una “intromisión” del Gobierno Nacional en el sector privado, produciendo “zozobra” y desconfianza entre los comerciantes y sus empleados.

“Medidas que son torpes en como las comunican, siguen tratándonos como que no estamos capacitados y lo peor de todo es que hace que los empleados y los empleadores se miren con desconfianza”, advirtió.

Por otro lado, Herrera indicó que como comercio tienen una proyección que debería de ser por lo menos de tres a seis meses para saber qué se puede y no gastar.

En otro apartado de la entrevista, Gustavo Herrera respondió a las declaraciones del presidente, Alberto Fernández, retando al sector privado por no querer colaborar. “No es una cuestión de colaboración, por eso existen las paritarias”, insistió.

Finalmente, dijo que deberán sentarse con tranquilidad para llegar a un acuerdo, visto que a la fecha comercio sigue cumpliendo con las paritarias ya acordadas.