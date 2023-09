Para José Urtubey el canal para negociar los salarios es “la paritaria”

“El canal institucional natural para interactuar la relación entre los empresarios y el trabajo es la paritaria”, manifestó José Urtubey al ser consultado respecto a su opinión con el pago de un bono de 60 mil pesos en dos cuotas para los trabajadores del sector público y privado con ingresos inferiores a los 370 mil pesos.

“Algunas empresas grandes ya pagan el bono, no es que están esperando la medida del gobierno”, agregó. Sin embargo, dijo que la realidad de muchas pymes no es la misma ya que no cuentan con los recursos, fondos o reservas necesarios para poder afrontar una medida de estas características.

"Habrá que revisar, en términos de escuchar y dialogar con los distintos sectores que hoy dicen que no se puede pagar”, señaló el empresario.

Asimismo se mostró con optimismo de poder avanzar en un dialogo con los candidatos nacionales para fortalecer las economías regionales “durante muchos años los recursos no se usaron para infraestructura productiva que permita desarrollar a las economías regionales”.