Viento Zonda en Salta: El 911 recibió más de 130 llamadas

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, el Sistema de Emergencias 911 y la Subsecretaría de Defensa Civil, trabaja en el relevamiento y asistencia a los damnificados por los efectos del viento zonda que se registró esta madrugada en el marco de la alerta meteorológica amarilla que extendió hasta hoy a las 18 horas el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre las 4.30 y las 7 horas se registraron 136 llamados al Sistema de Emergencias 911 reportando daños en viviendas por voladura de techos de chapa, caída de árboles, caída de postes, cartelería, entre otros efectos causados por las condiciones climáticas.

Se brindó asistencia en los barrios Solís Pizarro, 6 de Septiembre, Santa Lucía, Villa Cristina, Palermo, Solidaridad, La Paz, Lavalle, Lola Mora, Villa Primavera, San Antonio, Palmeritas, Santa Ana, Docente Sur, Limache, San Francisco Solano, 2 de Abril, Costanera, villa Soledad, Atocha, La Lonja, Portezuelo Sur, Villa Palacios, entre otros sectores de la Capital. También hubo una asistencia por voladura de techo de chapa en San Antonio de los Cobres.

Además, se registró en villa San Antonio un incendio de vivienda que fue sofocado. Se registraron solo daños materiales. En avenida Hipólito Yrigoyen se brindó asistencia por daños estructurales en un inmueble. En el macrocentro se trabajó por la caída de cartelería con estructura metálica.

Defensa Civil recomienda no quemar pastizales, restos de poda, hojas ni basura, no arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos a fin de evitar riesgos de incendios forestales.

Ante cualquier situación de riesgo se solicita a la comunidad comunicarse al Sistema de Emergencias 911.