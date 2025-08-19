Viento Zonda en Salta: El 911 recibió más de 130 llamadas

El sistema presenta inconvenientes desde hace varios días, afectando a los ciudadanos con turnos asignados tanto para trámites regulares como exprés.
El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, el Sistema de Emergencias 911 y la Subsecretaría de Defensa Civil, trabaja en el relevamiento y asistencia a los damnificados por los efectos del viento zonda que se registró esta madrugada en el marco de la alerta meteorológica amarilla que extendió hasta hoy a las 18 horas el Servicio Meteorológico Nacional.
Entre las 4.30 y las 7 horas se registraron 136 llamados al Sistema de Emergencias 911 reportando daños en viviendas por voladura de techos de chapa, caída de árboles, caída de postes, cartelería, entre otros efectos causados por las condiciones climáticas.
Se brindó asistencia en los barrios Solís Pizarro, 6 de Septiembre, Santa Lucía, Villa Cristina, Palermo, Solidaridad, La Paz, Lavalle, Lola Mora, Villa Primavera, San Antonio, Palmeritas, Santa Ana, Docente Sur, Limache, San Francisco Solano, 2 de Abril, Costanera, villa Soledad, Atocha, La Lonja, Portezuelo Sur, Villa Palacios, entre otros sectores de la Capital. También hubo una asistencia por voladura de techo de chapa en San Antonio de los Cobres.
Además, se registró en villa San Antonio un incendio de vivienda que fue sofocado. Se registraron solo daños materiales. En avenida Hipólito Yrigoyen se brindó asistencia por daños estructurales en un inmueble. En el macrocentro se trabajó por la caída de cartelería con estructura metálica.
Defensa Civil recomienda no quemar pastizales, restos de poda, hojas ni basura, no arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos a fin de evitar riesgos de incendios forestales.
Ante cualquier situación de riesgo se solicita a la comunidad comunicarse al Sistema de Emergencias 911.
El viento Zonda provocó un corte de luz y dejó sin agua a barrios de Salta
Aguas del Norte informó que varios barrios de la capital salteña se encuentran afectados por la falta de agua debido a un corte en el servicio de energía eléctrica que afectó el funcionamiento de los pozos de provisión de agua potable.
Villa Palacios: Por el viento Zonda cayó un árbol, y un auto se salvó por centímetros de ser aplastado
Por acción del fuerte viento en la madrugada, un árbol de gran porte cayó sobre la avenida del Trabajo, en el barrio de zona sur de la capital salteña.
Zonda en Salta: Voladura de chapas dejó sin luz a vecinos de B° Palermo
El barrio ubicado en la zona oeste alta se encuentra sin suministro eléctrico debido a los daños que causó el viento Zonda en el tendido eléctrico.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.