RIGI: Glencore invertirá USD 13.300 millones en San Juan y Catamarca

Los proyectos de minería de cobre de Glencore, en San Juan y Catamarca, se presentan en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y prometen un fuerte impulso al sector, destacó Luis Caputo en X.

Economía18/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Glencore-RIGI-Pachon-Mara-1024x576

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de X que la minera suiza Glencore, una de las empresas más importantes del mundo, presentó dos nuevos proyectos de cobre. Las iniciativas se enmarcan en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y representan una inversión conjunta de 13.300 millones de dólares.

Los proyectos se desarrollarán en las provincias de San Juan y Catamarca. Se trata de Pachón, en San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca. Con estas propuestas, ya son 20 los proyectos presentados al RIGI en distintos sectores, con una inversión total que supera los 33.600 millones de dólares.

La compañía prevé que los Proyectos combinados generen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y más de 2.500 puestos de trabajo directos durante la fase operativa. según indicó el sitio Minería y Desarollo.

