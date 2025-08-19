Durante distintas exposiciones, en la Confederación Rural Argentina pidieron una reforma tributaria que permita quitar impuestos como Ingresos Brutos, el Inmobiliario Rural y el Impuesto al Cheque.
“No nos podemos conformar con un dólar bajo los $1400” la advertencia de un economista
Jorge Paz advirtió que la falta de políticas de mediano y largo plazo del Gobierno Nacional podría derivar en crisis profundas a pesar de la estabilidad cambiaria actual.Economía19/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el economista Jorge Paz, doctor en Economía, cuestionó la estrategia económica del gobierno al señalar que “no hay un horizonte trazado” más allá de sostener el valor del dólar en torno a los 1.300 pesos y mantener la inflación baja, principalmente con fines electorales.
“Hay un objetivo concreto que es llegar a las elecciones con el dólar en este nivel, tratando de no perforar el techo de 1.400 pesos. Pero eso es muy poco para la población, que necesita mucho más que eso”, señaló Paz en declaraciones recientes.
El especialista advirtió que la ausencia de políticas de mediano y largo plazo podría generar crisis profundas en el futuro, aunque reconoció que el contexto actual cuenta con apoyo internacional, incluido Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. “El gobierno ha tenido suerte en este sentido, pero no hay un plan estructural que mejore la distribución de ingresos ni impulse el crecimiento sostenido”, afirmó.
Paz también destacó que, aunque la baja inflación actual es positiva, se están implementando micro reformas laborales, impositivas y de desregulación de forma secuencial, sin comunicación pública, lo que recuerda, según él, a estrategias similares aplicadas en los años 90.
“Nos conformamos solo con inflación baja y dólar estable, pero eso no es suficiente para un país que necesita desarrollo y mejoras estructurales para la población”, concluyó.
RIGI: Glencore invertirá USD 13.300 millones en San Juan y Catamarca
Los proyectos de minería de cobre de Glencore, en San Juan y Catamarca, se presentan en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y prometen un fuerte impulso al sector, destacó Luis Caputo en X.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York permitió al país conservar los títulos de la petrolera, mientras avanza el reclamo sobre la sentencia en primera instancia. Además, no tendrá que depositar ninguna garantía.
Los relevamientos que realizan semanalmente las consultoras registraron subas de alimentos que va del 0,6 al 1,1%. En la primera semana también habían registrado un alza.
Mientras el pan y el azúcar registran fuertes subas en varias provincias, productos como choclo y dulce de leche muestran bajas en todo el país, según el estudio de Analytica.
La canasta de crianza subió 4% en julio respecto al mes anterior, y duplicó la inflación registrada en ese mes (+1,9%), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Elecciones 2025: Nueve listas se presentaron en Salta y la campaña arranca el 27 de agosto
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.