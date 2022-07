Con una defensa vehemente al “Topo” Ramos, Wayar desafió a la Corte

Para Wayar, existe una “inducción mediática” que lleva un manto de sospecha sobre el cuerpo legislativo porque “cuando se habló tanto de la protección al Senador porque no se debata el desafuero, ni la justicia ni ningún periodista salió a aclarar que ese desafuero, ante la presentación del Senador para lo que se le requería, había quedado sin efecto”.

Al respecto, señaló que “este desafuero, que entró hace 15 o 20, días está teniendo el tratamiento desde el mismo día que ingresó en la Comisión del Senado y hay una interposición de los abogados defensores ante la Corte”.

“Si la Corte toma la decisión de una manera queda para que el Senado trate el desafuero”, explicó al tiempo que remarcó que “si la Corte determina de otra manera, el desafuero quedaría sin sentido” por lo que desde la Comisión se solicitó al cuerpo que se expida sobre ese hecho. “Porque no le cuesta nada decir si los abogados tienen razón o no. Si no vamos a avanzar en algo que luego va a tener que retroceder”, dijo.

En este punto, el Senador sugirió conformar una comisión investigadora sobre la gestión municipal, y cuestionó: “¿Quién está defendiendo más? ¿El Senado a uno de sus miembros o la justicia no mira con la misma celeridad lo que debe ser una causa?”.