Se filtraron audios del director de ANDIS sobre coimas a laboratorios

Otro escándalo en puerta alcanza a La Casa Rosada. Se conocieron una serie de audios que pertenecerían a un alto funcionario del Gobierno nacional, Diego Spagnuolo, Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmando la existencia de aportes que se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado.

En los audios emitidos en el programa Data Clave, que se transmite en el canal de stream Carnaval y es conducido por el periodista Mauro Federico, además, se lo escucharía hablar a Spagnuolo sobre un diálogo que mantuvo con el presidente Javier Milei: "¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?" y agrega: "Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?" En otro audio, se lo escucharía a Spagnuolo decir "Javi, qué hago". Además, señalaría que de esos negociados Karina y Martín "Lule" Menem se llevarían "de medio palo para arriba de medicamentos por mes".

Vale destacar que un año atrás se conoció la denuncia que el periodista Tomás Mendez realizó en el programa Telenueve investiga, donde develó que ANDIS destinó casi 30 mil millones de pesos para adquirir productos medicinales a la droguería vinculada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La investigación por presunta corrupción que sacudió al Gobierno nacional indicó que el organismo dirigido Spagnuolo destinó más de 27 mil millones de pesos para la compra de productos medicinales. Se trata de una empresa que comercia a través de su página de internet los productos de la compañía de suplementos dietarios fundada por Menem.

Un funcionario de la casta



Diego Spanguolo aterrizó en la ANDIS en enero de 2024 sin haber hecho trayectoria previa en el mundo de la discapacidad: no se le conocían cargos previos en la administración pública vinculados a la materia ni tampoco estudios o vínculo alguno con las organizaciones civiles del colectivo, que tienen peso propio en el organismo como parte del consejo asesor.

El único paso por la administración pública que se le conoce fue, además, gracias a un tipo muy particular de "casta": acompañó como asesor a Carlos Kambourian —procesado por malversación de fondos públicos del Hospital Garraham— en la secretaría de Salud del municipio de Pilar durante la intencia de Carlos Ducoté. Para todas las organizaciones del colectivo siempre fue un desconocido, hasta encontraron en su CV la razón por la que había llegado a dirigir la ANDIS: Spagnuolo fue abogado personal de Javier Milei en varias causas previas al 10 de diciembre de 2023. La última había sido en la cautelar impulsada durante la transición con Alberto Fernández para que se dejen sin efecto las últimas licitaciones públicas y contratos del gobierno saliente.Ya en funciones, Spagnuolo fue el encargado de pasar la motosierra por la ANDIS. Según denunció ATE, empezó por el despido de más de 200 trabajadores del organismo. Luego inició una costosa auditoría sobre las pensiones por invalidez, que fue denunciada ante la ONU por su trato violento y discriminatorio hacia las personas con discapacidad.

En lo que va de este año, además, la ANDIS ya dio de baja más de 100 mil pensiones. Spagnuolo también fue el responsable de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución que contenía términos como “idiotas” y “mogólicos” para referirse al colectivo.

Página12