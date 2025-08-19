Personal de la Patrulla Ambiental junto a Defensa Civil y Bomberos lograron sofocar las llamas generadas en un sector de pastizales secos donde además, se arrojaban residuos de manera indebida.
Falla en RENAPER: “Pasan los días y no tenemos una solución”
El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, señaló que las fallas se registraron hace varios días repercutiendo en los operativos del organismo.Salta19/08/2025
Desde hace varios días, una falla en la plataforma nacional del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) está afectando gravemente la atención en los centros de documentación de todo el país, generando demoras y complicaciones en la tramitación tanto de DNI como de pasaportes.
“Nosotros buscamos siempre dar el mejor servicio posible y eventualmente tenemos este tipo de problemas que nos escapan. El ciudadano no tiene por qué saber cuáles son los canales de responsabilidad, y nosotros tenemos que recibir todos los días la queja justa de la gente”, expresó el director de Recursos Humanos del Registro Civil salteño, Miguel Camponovo, en diálogo con Aries.
Según detalló, se ha registrado un cambio en la metodología del sistema utilizado por RENAPER, lo que estaría generando fallas inesperadas. “Es una cuestión bastante técnica, pero aun así no debería acarrear los problemas que está generando. Pasan los días y, desgraciadamente, todavía no tenemos una solución”, insistió.
El funcionario señaló que los últimos operativos fueron “caóticos” tanto en la atención en guardias como en las oficinas centrales y centros de documentación rápida. Aunque en algunas franjas horarias la atención ha podido normalizarse parcialmente, no se puede garantizar el funcionamiento pleno del sistema en los próximos días.
“Hay trámites urgentes, personas que necesitan sus documentos por razones de salud, por operaciones inmobiliarias o por viajes inminentes. Estamos tratando de atender cada caso en la medida de lo posible”, indicó.
En ese sentido, recomendó a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y contactar a las oficinas si tienen dudas específicas sobre sus trámites.
El presidente de la comisión organizadora de Peregrinos de la Puna, Mario Sanguezo, señaló que se estiman al menos 3.000 inscriptos. Recomendó chequeo médico previo y seguir los canales oficiales para evitar estafas.
Esta es la primera reunión que se realiza entre SAETA y las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Salta.
Multas de hasta $2 millones y secuestro de vehículo para quienes generen microbasuralesSalta19/08/2025
La subsecretaria de Ambiente, Emilce Arias, detalló que se detectaron 114 puntos crónicos de microbasurales en la Ciudad. “Salimos a los operativos de limpieza con personal de policía rural, que tienen esa facultad de secuestro de los vehículos”, expresó.
Los mismos se pintarán tanto en el microcentro, como en el macrocentro. Advirtieron que quienes no los respeten serán multados.
El sistema presenta inconvenientes desde hace varios días, afectando a los ciudadanos con turnos asignados tanto para trámites regulares como exprés.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.