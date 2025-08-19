Falla en RENAPER: “Pasan los días y no tenemos una solución”

Desde hace varios días, una falla en la plataforma nacional del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) está afectando gravemente la atención en los centros de documentación de todo el país, generando demoras y complicaciones en la tramitación tanto de DNI como de pasaportes.

“Nosotros buscamos siempre dar el mejor servicio posible y eventualmente tenemos este tipo de problemas que nos escapan. El ciudadano no tiene por qué saber cuáles son los canales de responsabilidad, y nosotros tenemos que recibir todos los días la queja justa de la gente”, expresó el director de Recursos Humanos del Registro Civil salteño, Miguel Camponovo, en diálogo con Aries.

Según detalló, se ha registrado un cambio en la metodología del sistema utilizado por RENAPER, lo que estaría generando fallas inesperadas. “Es una cuestión bastante técnica, pero aun así no debería acarrear los problemas que está generando. Pasan los días y, desgraciadamente, todavía no tenemos una solución”, insistió.

El funcionario señaló que los últimos operativos fueron “caóticos” tanto en la atención en guardias como en las oficinas centrales y centros de documentación rápida. Aunque en algunas franjas horarias la atención ha podido normalizarse parcialmente, no se puede garantizar el funcionamiento pleno del sistema en los próximos días.

“Hay trámites urgentes, personas que necesitan sus documentos por razones de salud, por operaciones inmobiliarias o por viajes inminentes. Estamos tratando de atender cada caso en la medida de lo posible”, indicó.

En ese sentido, recomendó a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y contactar a las oficinas si tienen dudas específicas sobre sus trámites.