Mashur Lapad dice que en un mes podría resolverse el desafuero a Ramos: "El Senado no esconde a nadie"

“Hemos requerido documentación relacionada al tema. Estamos esperando esa documentación”, respondió Lapad, vocal de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones. Ante la consulta específica por el tipo de documentación solicitada, se limitó a decir: “Lo que hace a la cuestión. Técnicamente no te sé decir porque no lo manejo, pero es lo que sea informado en la comisión”.

“Una vez que tengamos eso, vamos a estar en condiciones de evaluar la situación”, agregó, negando que se trata de excusas para no tratar el desafuero de su par. “Bajo ningún punto, el Senado no está en esa situación. Sí lo que queremos, para no fijar ningún precedente en lo sucesivo, es analizarlo bien”, sostuvo.

En la misma línea, enfatizó: “Tengan la plena seguridad que nosotros a ese tema no lo vamos a esconder. Vamos a tratarlo y analizarlo profundamente”. “Creo que en un mes más ya vamos a estar en condiciones de poder analizarlo, un vez que llegue la documentación. Esto es real y concreto”, añadió pese a que el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, habría enviado ya toda la documentación necesaria.

Al respecto, puntualizó: “No es que miente, sino que llega el pedido y nosotros tenemos que corroborar distintas cuestiones que se plantean, los fundamentos. Entonces, requerimos toda la documentación. Nosotros no dudamos en ese sentido, pero sí queremos ser serios y responsables en el sentido de tener toda la documentación y, en base a eso, tomar una decisión”.