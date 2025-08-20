El kirchnerismo, la UCR disidente y Encuentro Federal reunieron el número de legisladores para habilitar el debate.
Villarruel viaja a Chubut y suma foto con un gobernador PRO
La Vicepresidente participará el viernes del 90 aniversario de la localidad de Río Mayo, donde vivió durante parte de su infancia. Será recibida por el mandatario local, Ignacio Torres.Política20/08/2025
Victoria Villarruel viajará este viernes a Chubut, donde será recibida por el gobernador Ignacio Torres, del PRO. La vicepresidenta conoce la provincia, donde vivió durante parte de su infancia, ya que su padre estuvo asignado allí por el Ejército.
“Me informaron que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, va a estar el próximo viernes 22 de agosto en Río Mayo. Ella vivió allí gran parte de su infancia y quería estar para los 90 años”, dijo el mandatario amarillo.
Asimismo, anticipó que la funcionaria "va a ser bien recibida, como corresponde". "La voy a estar esperando para participar por los 90 años de Río Mayo", completó el exdiputado.
Se tratará de la primer viaje que Villarruel realizará luego del cierre de listas del domingo pasado, donde se oficializaron las candidaturas que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el primer test de la administración libertaria tras casi dos años de gestión.
Precisamente, en esa repartija, la titular del Senado quedó totalmente marginada de los armados de Karina Milei y los Menem, como consecuencia de su dura interna con el presidente Javier Milei.
Por su parte, Ignacio Torres fue uno de los líderes que coquetearon con sellar una alianza con La Libertad Avanza (LLA) para competir juntos. Finalmente, el patagónico descartó esa alternativa y se desmarcó de sus pares amarillos Rogelio Frigerio y Jorge Macri, que cerraron filas con los libertarios.
En vez de eso, relanzó "Despierta Chubut", el espacio que lo llevó a la gobernación dos años atrás.
La provincia renovará solo dos bancas de la Cámara de Diputados y los candidatos del oficialismo local serán Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Menna, en una fuerte apuesta por quedarse con ambas sillas.
El jefe provincial chubutense, además, es uno de los cinco miembros del frente Provincias Unidas, que comparte con sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Al respecto, precisó: “Las expectativas son altas para el espacio de las Provincias Unidas. Nunca en la historia los estados subnacionales nos pusimos de acuerdo para dar una discusión federal. Ahora pudimos hacerlo".
Anticipó, además, que luego de la reunión constitutiva que tuvo lugar en la Casa de Chubut, ubicada en la Capital Federal, el próximo encuentro del espacio serán en Jujuy, y que sucesivamente animarán cónclaves en los distintos distritos que conforman el bloque.
Con información de Ámbito
“China es una amenaza para nuestros pueblos”: el mensaje del jefe del Comando Sur de EE.UUPolítica20/08/2025
Alvin Holsey alertó sobre la influencia de Pekín en América Latina y pidió mayor cooperación militar regional durante la apertura de la Southdec 2025.
Gobierno evalúa aumento para personas con discapacidad con "ahorro" de auditorías
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su cuenta de X que el Gobierno Nacional analiza un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.
El sindicato que conduce José Luis Lingeri cuestionó el plan del Gobierno y advirtió que la lógica del mercado no garantiza inclusión ni acceso universal al agua y al saneamiento.
Francos advirtió que el Gobierno no podrá cumplir las leyes si Diputados revierte los vetosPolítica20/08/2025
El jefe de Gabinete sostuvo que la oposición busca una sanción “política” y que no hay recursos disponibles para financiar los aumentos de jubilaciones, discapacidad y moratoria previsional.
Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.
El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, señaló que las fallas se registraron hace varios días repercutiendo en los operativos del organismo.