Senador Rosso al defender al "Topo" Ramos: “Yo no estoy titubeando”

“La comisión lo que hace es pedir información a la justicia, sobre el expediente. Una cosa es cuando llega el pedido, y si llega con todo el expediente, y otra cosa es los planteamientos que la parte legal del senador Ramos presentaron en la justicia”, argumentó por Aries el Senador.

Siguiendo esta línea, sostuvo: “La comisión de justicia es la que ve, después nosotros hacemos nuestras votaciones”.

“Yo no estoy titubeando”, respondió molesto ante la insistencia de la prensa respecto al tratamiento de un pedido que ingresó al recinto a fines de abril. “La situación es que está en la comisión de justicia, cuando da el dictamen correspondiente votamos cada uno en el recinto. Yo tengo mi voto en particular y lo diré en su momento, simple y sencillo, no es titubear”, cerró.