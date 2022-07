Desafuero "Topo" Ramos: "Que la Justicia no ponga de pretexto que no puede avanzar, lo puede hacer perfectamente"

Por Aries, el legislador anticipó que la comisión se reúne esta mañana. “Ahí vamos a enterarnos si es que está llegando toda la documentación que se requirió a la justicia. Si bien no estoy en la comisión, es abierta y podemos participar. Cuando termine eso te pueda dar información si llegó todo”, manifestó.

“Los políticos tenemos todas las obligaciones, los que cumplimos obligaciones, en este caso en el Senado, la de cualquier ciudadano. Tenemos que allanarnos a la justicia, jamás entorpecerla”, continuó Calabró.

En tal sentido, remarcó: “Ya pasó con el senador Ramos que hubo un requerimiento para simplemente tomarle las huellas dactilares. Es por eso que habían solicitado el pedido de desafuero. Después quedó sin efecto el pedido porque el senador Ramos, por sus propios medios, se puso a disposición”.

“En este caso, si tiene que suceder algo parecido, lo va a hacer. Hemos hablado y él no tiene problema en eso”, dijo en defensa de su cuestionado par y subrayó: “Tampoco queremos que la justicia ponga de pretexto que no puede avanzar porque nosotros se lo estamos impidiendo. La justicia puede avanzar perfectamente hasta la detención, en este caso, así que no entiendo por qué no avanza”.