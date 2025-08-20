Gobierno evalúa aumento para personas con discapacidad con "ahorro" de auditorías

En un posteo en la red social X, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno Nacional evalúa un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El anuncio forma parte de la agenda de mejoras para el sector, la cual busca garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos.

Adorni afirmó que la decisión del Gobierno es “priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”. El vocero aseguró que este aumento no solo reforzaría la cobertura en todo el país, sino que también “aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.

El vocero explicó que, de concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que el Gobierno consiguió a partir de “auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”.