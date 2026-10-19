Rutas de Salta: advierten por baches, animales sueltos y cortes por manifestaciones

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió el informe actualizado del estado de las rutas nacionales y provinciales para este lunes 19 de octubre, con advertencias por baches, animales sueltos, trabajos de mantenimiento y sectores donde se requiere extremar las precauciones al conducir.

Entre los puntos más importantes figura la Ruta Nacional 81, en el departamento San Martín, donde se reportan animales en la calzada y cortes por manifestaciones. También se advierte sobre el deterioro de la Ruta Nacional 34, principalmente en los tramos Pichanal–Embarcación, Embarcación–Mosconi y Tartagal–Salvador Mazza.

Rutas nacionales: dónde hay complicaciones

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta baches, banquinas irregulares y obras. En el sector de Pichanal–Embarcación se informa la presencia de maquinaria trabajando a la altura del kilómetro 1341, mientras que entre Tartagal y Salvador Mazza se advierte sobre baches de gran tamaño.

Sobre la Ruta Nacional 50, Defensa Civil recomienda circular con precaución a la altura del puente sobre el río Pescado.

En el departamento Metán, las rutas nacionales 9 y 34 registran trabajos con maquinaria, baches y sectores de calzada resbaladiza entre los kilómetros 1438 y 1440.

En Anta, las rutas nacionales 16 y 34 presentan camiones, baches, deterioro del pavimento y banquinas irregulares.

Por su parte, en Cafayate se advierten dificultades sobre la Ruta Nacional 68, en el tramo La Merced–La Viña, además de sectores con riesgo de deslizamientos en la zona de la Quebrada de las Conchas, particularmente en el paraje San Vicente.

La Ruta Nacional 40 registra trabajos con maquinaria, calamina, pozos y sectores de difícil circulación en distintos tramos de los Valles Calchaquíes.

En Los Andes, la Ruta Nacional 51 presenta un socavón antes de San Antonio de los Cobres y baches en el sector Tastil–Las Cuevas.

Rutas provinciales: animales sueltos y pozos en la calzada

En Orán, las rutas provinciales 13, 19 y 15 presentan advertencias por animales sueltos, mientras que en la RP18, en Isla Cañas, se recomienda circular con precaución por el paso de río en el sector de Pedregullo.

En Rivadavia, los caminos vecinales se encuentran transitables, aunque requieren mucha precaución. También se advierte sobre animales sueltos en la RP13, en el tramo Rivadavia Banda Sur–Chaco.

En San Martín, la RP46, en El Quebrachal, registra circulación de camiones, mientras que las RP54, RP53 y RP157 presentan distintos sectores con animales sueltos y condiciones que requieren precaución.

En Anta, las rutas provinciales 5, 29, 30 y 41 registran animales en la calzada. También hay pozos sobre la RP20 y trabajos viales en las RP33 y RP94.

En Metán, se informa mantenimiento en la RP35, pozos sobre la RP2 entre Ojo de Agua y Rosario de la Frontera, y precaución en las RP43 y RP45.

Finalmente, en los departamentos Cafayate, Molinos y Rosario de Lerma se advierte sobre calamina, pozos, bancos de arena y tramos en mal estado.

Recomendaciones para viajar

Defensa Civil recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y extremar las precauciones ante la presencia de animales sueltos, lluvia o llovizna.

Para quienes se dirijan a zonas de altura, el organismo también recuerda la importancia de portar cadenas y verificar las condiciones del recorrido antes de salir.

El informe advierte que el estado de las rutas puede modificarse por las condiciones climáticas, por lo que resulta importante consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender un viaje.