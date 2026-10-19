Salvador Mazza: el bloqueo de la frontera paraliza las exportaciones e importaciones con Bolivia

El puente internacional entre Salvador Mazza y Bolivia permanece bloqueado este lunes 19 de octubre, como consecuencia de una protesta impulsada por una organización de bagayeros del lado boliviano en rechazo a las nuevas restricciones comerciales de ARCA.

La medida de fuerza paraliza las operaciones de exportación e importación, además de impedir el tránsito vecinal fronterizo y la circulación de camiones, tanto vacíos como cargados.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Salvador Mazza, Norma Gareca, confirmó la situación en N&N, por Aries, y explicó que los manifestantes buscan obtener una respuesta de las autoridades bolivianas frente a los cambios establecidos por el organismo aduanero argentino.

“No se va a poder pasar con los camiones vacíos o con carga de exportación”, señaló.

Consultada sobre si actualmente pueden realizarse operaciones de comercio exterior, ratificó que el paso se encuentra interrumpido en ambos sentidos.

Los comerciantes, afectados por el bloqueo

Gareca explicó que el corte perjudica no solamente a quienes trasladan mercaderías mediante el régimen de tránsito vecinal fronterizo, sino también al comercio formal que depende de la circulación habitual entre ambos países.

La dirigente aclaró que la Cámara de Comercio mantiene contacto con los sectores involucrados y acompaña la búsqueda de soluciones, aunque no considera favorable la interrupción de la actividad.

“¿Quién va a estar contento de que la frontera esté limitada?”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que los comerciantes necesitan recuperar el funcionamiento normal del paso internacional y evitar que el conflicto derive en nuevas interrupciones durante los próximos días.

Piden una respuesta de Argentina y Bolivia

La presidenta de la Cámara de Comercio consideró que la solución requiere la participación de las autoridades de ambos países.

“Cuando se dice aduanas integradas, se trabaja desde ambos países. Se deben involucrar tanto la parte política y gubernamental, organismos y todo lo que se quiera llamar desde Bolivia y desde Argentina”, manifestó.

También planteó que los gobiernos deberían recurrir a los mecanismos de integración y a los representantes diplomáticos para encontrar una salida.

Gareca remarcó que las decisiones sobre el comercio fronterizo deben contemplar las particularidades sociales y económicas de las localidades que dependen del intercambio cotidiano de mercaderías.

Mientras tanto, el bloqueo mantiene paralizada la actividad comercial en el puente internacional, a la espera de avances que permitan normalizar la circulación.