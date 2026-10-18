Vuelve Bocado a Salta: tres días de gastronomía con platos de todo el país al mismo precio

Salta se prepara para recibir la segunda edición de Bocado, el festival gastronómico que reunirá a restaurantes y cocineros de diferentes puntos de Argentina durante tres jornadas, del 23 al 25 de octubre, en el predio SYNC, ubicado antes de la bajada de San Luis.

Participarán propuestas de Salta capital, Payogasta y Cafayate, junto a restaurantes de Jujuy, Tucumán, Chaco, Mar del Plata, Miramar y Buenos Aires, entre otros destinos.

La particularidad del encuentro es que cada restaurante ofrecerá tres platos diferentes, sin repetir opciones entre los participantes, y todas las preparaciones tendrán el mismo precio, para que el público pueda probar distintos sabores.

Días, horarios y entradas

El festival abrirá el viernes 23 y sábado 24, de 18 a 2 de la madrugada, mientras que el domingo 25 funcionará de 13 a 21.

La programación incluirá música y espectáculos, con la participación de un DJ invitado de Buenos Aires durante el sábado.

Las entradas estarán disponibles a través de https://norteticket.com.ar e incluirán el acceso al predio, los espectáculos y el estacionamiento. La comida deberá abonarse por separado.

La Municipalidad declaró al festival de Interés Turístico y Cultural, destacando su aporte al desarrollo gastronómico y turístico de la ciudad.