“La minería que queremos es la que contrata mano de obra salteña”, aseguró Sáenz

El gobernador Gustavo Sáenz lanzó una advertencia a las empresas mineras que invierten en Salta y reclamó que los grandes proyectos generen beneficios concretos para la provincia, especialmente mediante la contratación de trabajadores y proveedores locales.

El mandatario defendió la necesidad de que el desarrollo de la minería se traduzca en oportunidades para las pequeñas y medianas empresas salteñas.

“Salta está en el centro de las miradas del mundo por la minería, por la energía y por la agroindustria. Tenemos seguridad jurídica, previsibilidad y licencia social porque hacemos las cosas con seriedad”, sostuvo.

Sin embargo, dejó en claro que la llegada de inversiones internacionales no debe limitarse a la explotación de los recursos naturales.

“Los recursos naturales son de los salteños y de las provincias. No queremos una economía de enclave donde vengan las grandes inversiones y nos dejen solo pozos y caminos rotos”, expresó Sáenz.

El reclamo por empleo y proveedores salteños

El gobernador insistió en que las compañías que desarrollan proyectos de gran escala deben integrar a las empresas provinciales en sus cadenas de producción y servicios.

“La minería que queremos y defendemos es la que contrata mano de obra salteña y que compra a proveedores locales de la provincia”, afirmó.

En ese sentido, destacó la firma del Programa de Desarrollo de Proveedores, que contará con la participación de First Quantum y Corriente Argentina, vinculadas al proyecto minero Taca Taca.

Sáenz agradeció la incorporación de la compañía como empresa tractora, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la capacitación de pequeñas y medianas firmas salteñas que puedan prestar servicios a la actividad minera.

“Esto es integración real de la cadena de valor. Grandes proyectos internacionales traccionando y capacitando a nuestras pequeñas y medianas empresas salteñas para que crezcan a la par”, manifestó.

Que la riqueza minera también genere desarrollo local

El mandatario remarcó que la provincia busca consolidarse como destino de grandes inversiones, pero sostuvo que ese crecimiento debe ir acompañado de oportunidades para los sectores productivos locales.

Su planteo apunta a evitar un modelo en el que las compañías desarrollen proyectos extractivos sin generar una participación significativa de trabajadores y empresas de Salta.

En ese marco, presentó el acuerdo de desarrollo de proveedores como una herramienta para vincular a las PyMEs provinciales con los grandes proyectos internacionales.

De esta manera, Sáenz reafirmó que el aprovechamiento de los recursos naturales debe generar empleo, actividad económica y oportunidades de crecimiento dentro de Salta, más allá de los beneficios que obtengan las compañías inversoras.