ARCA golpea las ventas a Bolivia y genera preocupación entre comerciantes de Salvador Mazza

Las nuevas restricciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al tránsito vecinal fronterizo están afectando la comercialización de productos argentinos hacia Bolivia, según advirtió la presidenta de la Cámara de Comercio de Salvador Mazza, Norma Gareca.

La dirigente explicó que la medida comenzó a aplicarse el martes pasado y que, desde entonces, se modificaron las cantidades de mercadería que pueden trasladarse por el paso internacional.

A través de N&N, por Aries, Gareca sostuvo que la disposición se implementó sin una consulta previa a los sectores comerciales ni una evaluación de las características económicas y sociales de la región.

“No nos avisaron nada. Tomaron decisiones sin hacer este trabajo, sin ver alternativas ni hacer una evaluación socioeconómica y contextual del lugar”, cuestionó.

Menos mercadería para cruzar a Bolivia

Uno de los puntos que más preocupa a los comerciantes es la restricción sobre productos que habitualmente se trasladan en bolsas de 25 y 50 kilos.

Gareca explicó que los límites establecidos afectan especialmente a quienes compran mercadería en Salvador Mazza para llevarla al lado boliviano.

“Si llevaban diez paquetes, les dejan llevar cinco”, ejemplificó al describir las modificaciones que se registraron durante los primeros días de aplicación.

La dirigente también se refirió al límite de USD 150 diarios por persona establecido para el tránsito vecinal fronterizo.

Según explicó, ese monto tiene consecuencias diferentes según el precio de cada producto, ya que no permite transportar las mismas cantidades de harina, arroz, leche en polvo u otras mercaderías.

De esta manera, la reducción de los volúmenes permitidos repercute sobre la actividad de los comerciantes que venden productos a compradores del país vecino.

Cuestionan la falta de diálogo previo

La presidenta de la Cámara de Comercio recordó que el régimen de tránsito vecinal fronterizo está vinculado con las necesidades de las poblaciones que viven a ambos lados de la frontera, dentro de un área de aproximadamente 50 kilómetros.

Por eso, consideró necesario que cualquier modificación contemple las condiciones particulares de Salvador Mazza y de las localidades bolivianas cercanas.

Gareca indicó que durante la semana pasada hubo cierta flexibilidad en el traslado de determinados productos, pero persistieron dificultades para transportar mercadería en bolsas de mayor peso.

También advirtió que el conflicto afecta a comerciantes de los dos países y reclamó la intervención de las autoridades argentinas y bolivianas para encontrar soluciones.

La dirigente sostuvo que es necesario evitar que las restricciones se conviertan en un problema permanente para una zona cuya economía depende en gran medida del intercambio fronterizo.