Clausuraron cinco fiestas clandestinas en Salta: había alcohol y cientos de asistentes

Los operativos se realizaron en Capital y tres localidades del interior. Detectaron eventos sin autorización y cinco organizadores fueron infraccionados.
Policiales18/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

FIESTAS CLANDESTINAS (3)

La Policía de Salta clausuró cinco fiestas clandestinas durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos permitieron detectar reuniones multitudinarias sin habilitación, con presencia de bebidas alcohólicas y, en algunos casos, venta de entradas.

En Salta Capital, efectivos de las comisarías 6 y 11 intervinieron en dos eventos, uno sobre la ruta provincial 28 y otro en barrio 17 de Octubre. En ambos lugares se dispuso el despeje de aproximadamente 100 asistentes en total y se encontraron heladeras con bebidas alcohólicas.

En San Agustín, la Policía clausuró una fiesta en el loteo La Jacinta, donde había más de 100 personas, música y consumo de alcohol.

Otro procedimiento tuvo lugar en Colonia Santa Rosa, donde se detectó una reunión con más de 100 participantes y cobro de entradas, sin las autorizaciones correspondientes.

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Finalmente, en Cafayate, los efectivos intervinieron en un predio de la zona de Banda de Arriba, donde se encontraban alrededor de 100 personas.

Como resultado, cinco mayores de edad fueron infraccionados por incumplir el artículo 124 de la Ley Contravencional 7.135, que regula las condiciones para la realización de eventos sociales.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Fiscal Contravencional y, en el caso de Colonia Santa Rosa, de la Fiscalía Penal local.

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