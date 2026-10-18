Las ventas por el Día de la Madre bajaron 1,4% y el ticket promedio fue de $63.197
Las ventas en los comercios minoristas pymes durante la festividad del Día de la Madre 2026 registraron un descenso del 1,4% interanual a precios constantes, según el relevamiento publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con este resultado, el sector comercial suma su quinta caída consecutiva en una de las fechas más relevantes del calendario de consumo masivo en el país.
De acuerdo con el informe oficial, la persistencia de presupuestos familiares acotados obligó a los comerciantes a depender fuertemente de esquemas de financiación en cuotas y promociones para sostener la actividad, actuando como un alivio temporal más que como un impulso de reactivación.
Ticket promedio y hábitos del consumidor
El ticket promedio por operación fue de $63.197. La disponibilidad de descuentos e instrumentos crediticios funcionó principalmente para generar liquidez operativa en las pymes, pero no alteró la cautela de los compradores, quienes priorizaron artículos de menor valor unitario.
Impacto en la actividad mensual: Para el 39,9% de los comercios relevados por CAME, el impacto de la fecha fue "moderado", mientras que un 31,7% consideró que "suma, pero no cambia el panorama". Un 19,3% no registró impacto significativo y solo el 9% definió la festividad como clave para su facturación.
Percepción de resultados: El 51,3% de los locales señaló que las ventas se ubicaron en los niveles previstos, un 32,5% vendió por debajo de sus estimaciones y únicamente un 16,2% manifestó haber superado sus previsiones iniciales.
Desempeño por rubros: retrocesos y excepciones
De los seis sectores analizados por la entidad empresarial, cuatro sufrieron caídas interanuales en el volumen vendible, mientras que solo dos mostraron variaciones positivas:
|Rubro
|Variación Interanual
|Ticket Promedio
|Librería
|+3,4%
|$37.638
|Indumentaria
|+0,1%
|$55.416
|Calzado y marroquinería
|-2,2%
|$67.332
|Cosméticos y perfumería
|-3,2%
|$88.000
|Equipos periféricos, accesorios y celulares
|-3,2%
|$60.089
|Electrodomésticos y equipos de hogar
|-3,6%
|$72.581
Análisis sectorial detallado
Electrodomésticos y hogar (-3,6%): Encabezó las bajas debido a la restricción presupuestaria en los hogares y la escasez de cuotas sin interés para productos de alto valor. Las ventas digitales mostraron mayor dinamismo que los comercios físicos.
Cosméticos y perfumería (-3,2%): Pese a registrar el ticket promedio más alto del informe ($88.000), el flujo de público en locales a la calle se vio amortiguado por condiciones climáticas adversas (lluvias) en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior.
Equipos periféricos y celulares (-3,2%): Los consumidores postergaron la renovación de aparatos móviles, volcando su demanda casi exclusivamente a accesorios económicos como auriculares, fundas y relojes inteligentes.
Calzado y marroquinería (-2,2%): Las ventas se concentraron en calzado de uso diario y marroquinería pequeña, apoyadas en esquemas de 3 y 6 cuotas. Comerciantes advirtieron sobre la falta de margen en tarjetas de crédito de sus clientes.
Indumentaria (+0,1%): Logró mantenerse en terreno neutro por la estacionalidad de prendas livianas y ropa deportiva, traccionada por promociones de impacto como 2x1 y 3x2, aunque sacrificando rentabilidad.
Librería (+3,4%): Registró el mejor desempeño relativo y el ticket promedio más bajo ($37.638), posicionándose como la alternativa económica elegida por las familias para la compra de obsequios.