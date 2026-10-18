Bagayeros bloquean el puente internacional entre Salvador Mazza y Bolivia por 24 horas

Los bagayeros de Yacuiba y San José de Pocitos, Bolivia, convocaron para este lunes 19 de octubre un bloqueo de 24 horas en el puente internacional que conecta con Salvador Mazza, Salta, en rechazo a las nuevas restricciones aduaneras impuestas por Argentina.

La medida fue anunciada para comenzar a las 00:00 y extenderse durante toda la jornada, con posibles complicaciones para quienes necesiten cruzar la frontera.

El conflicto se originó tras la entrada en vigencia de la Resolución General 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que establece un límite diario de 150 dólares por persona para el egreso de mercaderías bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo.

La normativa también prohíbe trasladar combustibles en bidones o recipientes adicionales, granos como trigo, soja y maíz, y mercaderías presentadas en envases de diez kilogramos o más.

Reclaman que Bolivia intervenga ante Argentina

La Asociación de Bagayeros de Yacuiba y Pocitos, encabezada por Ramiro Alarcón, reclama que las autoridades bolivianas gestionen una flexibilización de las restricciones.

El dirigente aseguró que las nuevas disposiciones redujeron significativamente la actividad de los trabajadores que transportan productos argentinos hacia Bolivia.

El sector venía realizando vigilias en la frontera y decidió profundizar la protesta ante la falta de respuestas a sus reclamos.

La convocatoria fue difundida por medios de Yacuiba, que advirtieron sobre las posibles dificultades para la circulación en el paso internacional.