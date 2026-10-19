“La garantía la pone la Provincia”: Sáenz anunció nuevas herramientas de financiamiento para empresas

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) aportará $2.000 millones al Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con las garantías exigidas por los bancos.

El anuncio se realizó este lunes durante la jornada CLAVES, con la participación del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y representantes del sector productivo provincial.

Sáenz recordó que hace un año su Gobierno asumió el compromiso de crear un instrumento provincial para respaldar financieramente a las empresas. En ese sentido, destacó la creación de FOGASAL mediante la Ley 8.509, con un capital de riesgo inicial de $1.000 millones.

“Hoy venimos a decirles, con la frente bien alta y con los hechos en la mano, que cumplimos con nuestra palabra empeñada”, expresó.

La Provincia respaldará a empresas que no tienen garantías bancarias

El mandatario explicó que el nuevo convenio permitirá ampliar las posibilidades de financiamiento para comerciantes, productores y prestadores de servicios.

“Su idea es buena, su proyecto también, pero usted no califica porque no tiene garantía. Se terminó, a partir de hoy esa garantía la pone la Provincia”, afirmó.

Sáenz sostuvo que el Estado provincial buscará compartir parte del riesgo financiero para que más empresas puedan acceder al crédito y realizar inversiones.

También destacó que, mediante instrumentos de garantía del CFI, ya se respaldaron operaciones de sectores como la lechería, el turismo y la agroindustria por más de $1.300 millones.

A su vez, indicó que los créditos directos del organismo superaron los $3.700 millones colocados en Salta.

Según los datos expuestos por el gobernador, el 65% de esos fondos fue destinado a empresas dirigidas por mujeres salteñas.

Sáenz cuestionó el centralismo y la paralización de obras

El gobernador también hizo referencia a la situación económica nacional y cuestionó las dificultades que enfrenta el norte argentino para acceder a recursos e infraestructura.

“Vivimos tiempos difíciles en la Argentina, sufrimos a diario asimetrías de un país centralista que históricamente miró de espaldas al norte”, manifestó.

En ese contexto, cuestionó la reducción de transferencias, la paralización de obras y las dificultades para acceder al crédito.

Sáenz defendió la intervención provincial para acompañar a quienes producen e invierten y aseguró que buscarán ampliar los fondos disponibles para financiamiento empresarial.

Nuevas herramientas para las PyMEs

El gobernador anunció además la puesta a disposición de un programa gratuito de gestión energética y ambiental destinado a pequeñas y medianas empresas.

La propuesta contempla herramientas para mejorar la eficiencia del consumo eléctrico y evaluar alternativas tecnológicas que permitan reducir costos productivos.

También destacó la incorporación de la empresa vinculada al proyecto minero Taca Taca al Programa de Desarrollo de Proveedores, destinado a fortalecer la participación de empresas locales en grandes inversiones.

Finalmente, Sáenz ratificó que el Gobierno provincial continuará impulsando acuerdos con organismos financieros y sectores productivos para ampliar las oportunidades de inversión y empleo en Salta.