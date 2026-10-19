“No hay plata en la calle”: la advertencia de la Cámara de Comercio sobre los cierres en Salta

El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, advirtió que la caída del consumo y la presión impositiva están poniendo en riesgo la continuidad de numerosos negocios de la provincia.

En diálogo con Aries, durante la jornada organizada por el Gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el dirigente fue consultado por los 1.000 comercios que habrían cerrado en Salta Capital durante los últimos tres años, según datos mencionados por representantes municipales.

“Tenemos un registro similar. De cualquier manera, esto es muy complejo. Decir 1.000 es una barbaridad y decir cinco es una barbaridad”, sostuvo.

Comercios que no pueden sostener sus gastos

Herrera explicó que el principal problema no es únicamente la falta de financiamiento, sino la reducción de las ventas y las dificultades para afrontar los costos habituales de funcionamiento.

“No hay plata en la calle, no hay consumo, bajó bastante el consumo y tenemos una carga impositiva tal que hace que los comercios formales se tengan que cerrar la puerta porque no se pueden pagar los impuestos, los sueldos, las cargas sociales y los servicios”, afirmó.

También sostuvo que los consumidores tienen cada vez menos dinero disponible después de los primeros días del mes.

“La gente tiene dinero efectivo hasta el 10 del mes y ahí aprovecha para pagar todo lo que puede pagar y después del 10 en adelante se financia con las tarjetas”, describió.

Créditos que no resuelven la falta de ventas

El titular de la Cámara valoró la puesta en marcha de FOGASAL y las nuevas herramientas crediticias del CFI, que permitirán facilitar el acceso al financiamiento para comerciantes y emprendedores.

Sin embargo, advirtió que disponer de préstamos no garantiza la recuperación de la actividad si los consumidores no tienen capacidad de compra.

Herrera también señaló que la informalidad genera una competencia desigual para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

En ese contexto, aseguró que la entidad trabaja para evitar nuevos cierres y mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad los comercios salteños.