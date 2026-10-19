Día de la Madre en Salta: las ventas decepcionaron y el comercio ya apuesta a las fiestas de fin de año

Las ventas por el Día de la Madre en Salta no alcanzaron las expectativas del sector comercial, según informó el presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, quien advirtió que las fechas especiales generan cada vez menos entusiasmo entre los comerciantes.

En diálogo con Aries, durante la jornada organizada por el Gobierno provincial y el CFI, Herrera explicó que el observatorio de la entidad registró un movimiento similar o apenas superior al del año pasado, aunque insuficiente para las expectativas del sector.

“Realmente no hubo una venta como la esperada. Se vendió igual o un poco más que el año pasado”, señaló.

El dirigente sostuvo que este comportamiento se repite en otras fechas comerciales importantes, como el Día del Padre y el Día del Niño.

Un ticket promedio de $63.000

Herrera indicó que la Cámara de Comercio de Salta participó en el relevamiento nacional realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que arrojó un ticket promedio cercano a los $63.000.

“Pensábamos que iba a estar entre 40 y 80.000; bueno, está en 63.000, que es poco para un Día de la Madre”, expresó.

Ante la consulta sobre qué sectores habían resultado favorecidos, fue contundente: “Beneficiado creo que ninguno”.

En cambio, identificó a indumentaria, calzado y perfumería como los rubros que sufrieron mayores dificultades.

Las expectativas están puestas en fin de año

El presidente de la Cámara explicó que la fecha se encuentra en un momento complicado del mes para los consumidores, cuando muchos hogares ya tienen menos dinero disponible.

“Después del 10, del 15, la gente no tiene el dinero y hace los regalos que puede”, describió.

Por eso, señaló que el comercio espera ahora las ventas de Navidad y Año Nuevo, cuando el pago del aguinaldo podría mejorar la capacidad de compra de los consumidores.