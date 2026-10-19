Créditos para pymes en Salta: buscan que ningún proyecto quede afuera por falta de garantías

El Gobierno de Salta y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) avanzan en nuevas herramientas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de facilitar inversiones, fortalecer proveedores locales y ampliar el acceso al crédito.

Durante la jornada “Claves, herramientas para competir”, desarrollada este lunes en la sede de la UOCRA, el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica, Ricardo Villada, destacó que el CFI ya otorgó más de $4.000 millones en asistencia financiera durante 2026.

Además, adelantó que el gobernador Gustavo Sáenz firmará una ampliación del financiamiento disponible para las empresas provinciales.

Créditos para pymes que no consiguen respaldo bancario

Villada cuestionó las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para acceder al sistema financiero tradicional.

“Sabemos que el crédito bancario privado en Argentina es raquítico y está altamente concentrado en el centro del país”, afirmó.

Frente a esta situación, sostuvo que el objetivo es ofrecer financiamiento con tasas accesibles y plazos adecuados a las características de cada proyecto productivo.

Uno de los anuncios destacados fue la articulación entre el CFI y el Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), destinada a facilitar el acceso al crédito de empresas que cuentan con proyectos viables, pero no reúnen las garantías exigidas habitualmente.

“Queremos que ninguna buena idea de empresas o emprendedores salteños quede archivada por falta de avales”, expresó Villada.

Impulso a los proveedores mineros de Salta

Otro de los ejes de la jornada fue el fortalecimiento de las cadenas de valor y el desarrollo de proveedores locales, especialmente los vinculados con la minería.

Villada anunció la puesta en marcha de un programa para transferir capacidades a empresas salteñas y mejorar sus posibilidades de incorporarse a grandes proyectos productivos.

Durante su exposición mencionó la participación de representantes empresariales de San Antonio de los Cobres, que buscan acceder a oportunidades dentro de las cadenas de suministro.

La actividad contó con la presencia de funcionarios provinciales, empresarios y representantes del CFI, entre ellos su secretario general, Ignacio Lamothe.

La jornada se extenderá hasta las 16 y contempla la firma de acuerdos de cooperación y financiamiento entre la Provincia y el organismo federal.