Créditos para pymes en Salta: buscan que ningún proyecto quede afuera por falta de garantías

Ricardo Villada destacó el apoyo a las empresas salteñas y anunció una nueva articulación con FOGASAL para facilitar el acceso a créditos y garantías.
Salta19/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

RICARDO VILLADA (1)

El Gobierno de Salta y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) avanzan en nuevas herramientas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de facilitar inversiones, fortalecer proveedores locales y ampliar el acceso al crédito.

Durante la jornada “Claves, herramientas para competir”, desarrollada este lunes en la sede de la UOCRA, el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica, Ricardo Villada, destacó que el CFI ya otorgó más de $4.000 millones en asistencia financiera durante 2026.

Además, adelantó que el gobernador Gustavo Sáenz firmará una ampliación del financiamiento disponible para las empresas provinciales.

SAENZ Y CFISalta firmará convenios con el CFI para facilitar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas

Créditos para pymes que no consiguen respaldo bancario

Villada cuestionó las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para acceder al sistema financiero tradicional.

“Sabemos que el crédito bancario privado en Argentina es raquítico y está altamente concentrado en el centro del país”, afirmó.

Frente a esta situación, sostuvo que el objetivo es ofrecer financiamiento con tasas accesibles y plazos adecuados a las características de cada proyecto productivo.

Uno de los anuncios destacados fue la articulación entre el CFI y el Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), destinada a facilitar el acceso al crédito de empresas que cuentan con proyectos viables, pero no reúnen las garantías exigidas habitualmente.

“Queremos que ninguna buena idea de empresas o emprendedores salteños quede archivada por falta de avales”, expresó Villada.

Impulso a los proveedores mineros de Salta

Otro de los ejes de la jornada fue el fortalecimiento de las cadenas de valor y el desarrollo de proveedores locales, especialmente los vinculados con la minería.

Villada anunció la puesta en marcha de un programa para transferir capacidades a empresas salteñas y mejorar sus posibilidades de incorporarse a grandes proyectos productivos.

Durante su exposición mencionó la participación de representantes empresariales de San Antonio de los Cobres, que buscan acceder a oportunidades dentro de las cadenas de suministro.

La actividad contó con la presencia de funcionarios provinciales, empresarios y representantes del CFI, entre ellos su secretario general, Ignacio Lamothe.

La jornada se extenderá hasta las 16 y contempla la firma de acuerdos de cooperación y financiamiento entre la Provincia y el organismo federal.

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